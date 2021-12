F.A.Z.-Frühdenker : Welche Aufgaben und Ziele hat der Corona-Expertenrat?

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Welche Aufgaben und Ziele hat der Corona-Expertenrat?

2. Corona und Omikron in Großbritannien

3. Machtlos gegen Telegram?

4. Die schlechten Finanzen der SPD

5. Ist der Höhepunkt der Wohnungsknappheit überschritten?

6. Wie gefährlich ist die Softwarelücke Log4j?

7. Englische Woche in der Fußball-Bundesliga

Von Drosten über Brinkmann bis Streeck: Die Bundesregierung führt Wissenschaftler zusammen, die sich im Kampf gegen die Pandemie bislang teilweise unterschiedlich positioniert hatten.

Einhellige Empfehlungen? Dem Expertenrat gehören unter anderem die Virologen Melanie Brinkmann, Christian Drosten und Hendrik Streeck, RKI-Präsident Lothar Wieler, STIKO-Chef Thomas Mertens sowie die Physikerin Viola Priesemann an. Die Auftaktsitzung solle den Mitgliedern dazu dienen, eine „Arbeitsstruktur“ zu finden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich gewünscht, dass in dem Gremium über die aktuelle Forschungslage diskutiert werde und es so zu einer „möglichst einhelligen Empfehlung kommen“ könne. Die Mitglieder des neuen Expertenrats hatten sich in der Vergangenheit teils sehr unterschiedlich zu Vorgaben im Kampf gegen die Corona-Pandemie positioniert. Das Gremium soll zunächst jede Woche beraten.