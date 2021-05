F.A.Z. Frühdenker : Wann werden die Kinder geimpft?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch: Beim Impfen rücken die Kinder in den Blickpunkt. Die EU streitet über ihre Israel-Politik. Und Joachim Löw benennt letztmals sein Aufgebot für ein großes Turnier.

1. Corona-Impfung von Kindern rückt näher

2. Angst vor der indischen Mutation

3. Gemeinsame EU-Außenpolitik in weiter Ferne

4. Tausende Flüchtlinge aus Afrika

5. Energieagentur mahnt: Kein neues Öl und Gas mehr

6. Das Kartellamt geht gegen Amazon vor

7. Löw beruft zum letzten Mal Aufgebot

1. Corona-Impfung von Kindern rückt näher

Bundeskanzlerin Merkel will dazu am 27. Mai mit den Ministerpräsidenten beraten. Hessen plant Impfungen noch vor den Sommerferien.

Biontech: Der einzige Impfstoffhersteller, der bald die Impfung von Kinder von 12 Jahren an anbieten könnte, ist das Mainzer Unternehmen im Verbund mit dem amerikanischen Pharmakonzern Pfizer. Über eine Zulassung ist noch nicht entschieden. Wie mit der erwarteten Zulassung dann umgegangen werden soll, möchte die Bundeskanzlerin nächste Woche Donnerstag mit den Ministerpräsidenten diskutieren.

Hessen: Das Bundesland hat schon sehr konkrete Vorstellungen zu Kinder-Impfungen beschlossen. Vom 28. Juni bis 19. Juli sollen die Schüler in den Impfzentren geimpft werden. Bis zum Ende der Sommerferien sollen möglichst alle Schüler im Alter von zwölf Jahren an ein Impfangebot bekommen haben. Die Bundesregierung habe ausreichenden Impfstoff dafür zugesichert. Die Kinderärzte plädieren für eine Impfung in ihren Praxen. Auch Impfaktionen an den Schulen werden diskutiert.

Fälschungen: Gegen die Fälschung von Impfpässen will die Bundesregierung strenger vorgehen. Eine Geldstrafe und bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe soll es für die Ausstellung falscher Impfdokumente geben, die Nutzung gefälschter Dokumente soll mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe geahndet werden. Diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll diese Woche ebenso beschlossen werden wie der Wegfall der Vorschrift für Kinder im Alter von 6 Jahren an eine FFP2-Maske tragen zu müssen. Mangels passender Masken, reiche eine OP-Maske. Bestehende Landesregelungen zu Masken gelten weiterhin. CDU/CSU-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte an, diesen Mittwoch im Landtag über Perspektiven und Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche nach der Corona-Pandemie zu sprechen.

2. Angst vor der indischen Mutation

In Großbritannien lässt sich beobachten, was Deutschland womöglich noch bevorsteht. Die Ausbreitung der Variante B.1.617.

Dominant: In ersten Bezirken in England ist die indische Variante schon dominierend. Wie ansteckend sie ist und wie sehr der in Großbritannien hauptsächlich verwendete Impfstoff von Astra-Zeneca dagegen wirkt, ist noch unklar. Weitere Öffnungsschritte im Königreich hat Premierminister Boris Johnson daher erst einmal unter Vorbehalt gestellt. Biontech zeigt sich bisher zuversichtlich, dass der Impfstoff auch gegen die indische Variante wirkt.

Velbert: Im Kreis Mettmann sind zwei Hochhäuser unter Quarantäne gestellt worden, weil dort die indische Variante festgestellt wurde. Noch steht sie „nur“ für 2 Prozent der Infektionen in Deutschland und die britische Variante für 92 Prozent. Die indische Mutation könnte sich jedoch zur dominierenden Variante entwickeln und wird von der Weltgesundheitsorganisation als „besorgniserregend“ eingestuft.