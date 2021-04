F.A.Z.-Frühdenker : Wann kommt der digitale Impfpass?

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag: Joe Biden hat vor dem Kongress in Washington seine Rede zur Lage der amerikanischen Nation gehalten. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die sogenannten Klimaklagen. Und in Düsseldorf beginnt der Prozess gegen den früheren Nationalspieler Metzelder.

1. Joe Bidens Rede zur Lage der Nation

2. Verzögerung beim Impfpass befürchtet

3. Verfassungsschutz beobachtet Teile der „Querdenker“

4. Verfassungsgericht entscheidet über Klimaklagen

5. Die neue Macht der Bankkunden

6. Prozess gegen Christoph Metzelder

7. Die News-Offensive der Privatsender

99 Tage nach seinem Amtsantritt ist Amerikas Präsident vor den Kongress getreten. In seiner Rede an die Nation zog Joe Biden ein erstes Zwischenfazit – und verkündete ehrgeizige Ziele.

Die Rede: Zwar wird die Ansprache eines Präsidenten im Antrittsjahr formal nicht als „state of the union“ deklariert. Trotzdem muss sich Joe Biden in den kommenden Wochen am Inhalt seiner Rede messen lassen. Er warb vor allem für seine Reformvorhaben und rief die oppositionellen Republikaner auf, bei seinen Plänen für ein gigantisches Infrastrukturpaket mit ihm zusammenzuarbeiten. „Wir können nicht so beschäftigt damit sein, miteinander zu konkurrieren, dass wir den Wettbewerb mit dem Rest der Welt um das 21. Jahrhundert vergessen.“ Im Kampf gegen Corona sei Amerika zuletzt gut vorangekommen. Seit Beginn seiner Amtszeit seien 220 Millionen Impfdosen gespritzt worden, mehr als die Hälfte der Erwachsenen habe bereits mindestens eine Impfdosis erhalten. Biden sprach von einer der „größten logistischen Leistungen“ in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Von seinem Vorgänger Donald Trump habe er eine „Nation in der Krise“ geerbt, womit er sich nicht nur auf die Pandemie, sondern auch auf den Angriff auf das Kapitol bezog. „Vor 100 Tagen stand Amerikas Haus in Flammen“, sagte Biden. Jetzt sei Amerika wieder bereit „abzuheben“: „Wir arbeiten wieder, träumen wieder, entdecken wieder, führen die Welt wieder an.“

Der Ausblick: Neben der Impfkampagne hob der Präsident die Bedeutung seines 1,9 Billionen Dollar umfassenden Konjunkturpakets für die wieder anziehende Wirtschaft hervor. Es werde „Millionen gutbezahlter Arbeitsplätze schaffen“ und zugleich einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Zudem warb Biden für seinen neuen Reformvorschlag eines „Amerikanische-Familien-Plans“, der mehr Mittel für Vorschulunterricht für Kinder und die Hochschulbildung sowie Steuererleichterungen für Familien vorsieht. Finanziert werden soll die Pläne durch höhere Steuern für Reiche. In seiner Rede ging es außerdem um eine umfassende Polizeireform nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd vor knapp einem Jahr, die Überwindung von strukturellem Rassismus und eine Verschärfung des Waffenrechts nach einer Reihe von Schusswaffenattacken in den vergangenen Monaten.

Der Zeitpunkt: Seit Roosevelt werden die Reden zur Lage der Nation üblicherweise im Januar gehalten. Doch gab es in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten immer wieder Verschiebungen: So verzichtete Reagan 1986 nach dem Challenger-Unglück auf den Auftritt im Kongress und sprach erst später zur Nation. Und Trumps Rede vor zwei Jahren wurde wegen des Haushaltsstreits der Regierung in den Februar verlegt. Bei Biden führte vor allem das Coronavirus zu der Verschiebung in den April. Das Bild eines vollen Repräsentantenhauses hätte im „langen, dunklen Winter“ der Pandemie einfach nicht gepasst.