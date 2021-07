F.A.Z.-Frühdenker : Urlaubs-Rückkehrer werden wohl bald zum Test gebeten

Die breitere Testpflicht für Urlauber soll nun wirklich kommen, der Deutsche Wetterdienst zieht Bilanz für den deutlich zu regnerischen Juli und Alexander Zverev will in Tokio Gold gewinnen. Der F.A.Z.-Frühdenker.

1. Tests sollen vierte Welle verlangsamen

2. Weniger Unterrichtsausfall für Geimpfte

3. Zverevs Meisterprüfung

4. Wahlkampf „im Schlafwagen“?

5. Weniger Geld am Monatsende

6. Afghanistan in der Krise

7. Wetterbilanz für Juli

1. Tests sollen vierte Welle verlangsamen

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Das Ende der Sommerferien rückt näher, einige Reisende sind schon zurück – nun soll der vieldiskutierte Plan für eine erweiterte Testpflicht für Urlauber stehen. Die Regeln sollen offenbar von Sonntag an gelten.

Vierte Welle: „Die nach aktuellen Prognosen zu erwartende nächste Welle an hohen Infektionszahlen soll möglichst weit nach hinten verzögert werden“, heißt es in dem Entwurf des Papiers, über das die Ministerien noch am Donnerstagabend berieten. Beim Infektionsgeschehen spielen Reiserückkehrer nach Angaben des Robert Koch-Instituts eine zunehmend wichtige Rolle. In der Zeit vom 28. Juni bis 25. Juli wurden laut dem jüngsten Lagebericht 3662 Fälle gemeldet, in denen das Virus wahrscheinlich aus dem Ausland eingeschleppt wurde. Die meisten Ansteckungen gab es in Spanien, der Türkei, den Niederlanden, Kroatien und Griechenland.