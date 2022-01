F.A.Z. Frühdenker : „Stunde der Wahrheit“ beim Treffen zwischen NATO und Russland?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. Deutschlands „gigantische“ Aufgabe

2. Spaniens neue Corona-Strategie

3. Nützliche Schnelltests

4. Die jüngste Präsidentin in der Geschichte des EU-Parlaments?

5. Russland erwartet „Stunde der Wahrheit“

6. Autoalternativen und Sanierungsstau

7. Kristen Stewart als Lady Di

1. Deutschlands „gigantische“ Aufgabe

Robert Habeck will in seiner neuen Rolle als Wirtschafts- und Klimaminister beim Klimaschutz und dem Ausbau der erneuerbaren Energien Tempo machen. Schon nächste Woche startet er seine Werbetour in den Bundesländern.

„Eröffnungsbilanz Klimaschutz“: Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung ist in Deutschland in drei Jahrzehnten auf rund 40 Prozent gestiegen. Habeck will den Anteil nun in acht Jahren bis 2030 auf 80 Prozent erhöhen – bei steigendem Strombedarf. Das, was er vorhabe, werde Stadt und Land verändern und eine Sozialdebatte auslösen, sagte er bei der Vorstellung seines Programms. Der Weg zur Klimaneutralität, die Deutschland bis 2045 erreichen soll, berge aber zugleich die Chance, „Innovationsland“ zu werden, wenn alle an einem Strang zögen.