F.A.Z. Frühdenker : „Stunde der Wahrheit“ bei den Ampel-Verhandlungen

Die Ampel-Sondierungen gehen in die heiße Phase. Die EU-Kommission präsentiert eine „Toolbox“ gegen hohe Strompreise. Und in Berlin wird über Auswege aus der Pflegekrise debattiert. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. SPD, Grüne und FDP vor der „Stunde der Wahrheit“

2. Was wird aus Frank-Walter Steinmeier?

3. „Großer Zapfenstreich“ vor dem Reichstag

4. Was tun gegen die hohen Energiepreise?

5. Unzumutbare Zustände in Pflegeheimen

6. Weihnachtsmärkte ohne Zugangskontrolle

7. Vier Stunden vor Abflug am Flughafen

1. SPD, Grüne und FDP vor der „Stunde der Wahrheit“

Ein gemeinsames Positionspapier könnte die Grundlage für Ampel-Koalitionsgespräche werden. Bei SPD und Grünen ist man dabei zuversichtlicher als bei der FDP, dass es dazu kommt.

Ergebnisse verschriftlichen: In insgesamt 14 Stunden Sondierungsgesprächen haben die drei Parteien am Montag und Dienstag alle größeren Differenzen, die einer gemeinsamen Regierungsbildung im Wege stehen, erörtert und Lösungen dafür gesucht. Die Ergebnisse sollen nun am Mittwoch und Donnerstag unter Führung der Generalsekretäre von SPD und FDP und des Politischen Geschäftsführers der Grünen verschriftlicht und am Freitag von den Sondierungsteams gemeinsam beraten werden. Kommt dabei ein gemeinsames Positionspapier zustande, könnte dies Grundlage für Koalitionsgespräche sein.