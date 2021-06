F.A.Z.-Frühdenker : Portugal-Urlauber wollen schnell wieder nach Hause

Für viele Deutsche endet der Sommerurlaub wegen Corona vorzeitig. In Würzburg geht die Suche nach dem Motiv für die Messerattacke weiter. Und in Barcelona beginnt die wichtigste Mobilfunk-Messe der Welt. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

Hunderte deutsche Urlauber brechen ihren Urlaub in Portugal vorzeitig ab. Wer nicht in Quarantäne will, muss das Land spätestens an diesem Montag verlassen.

Raus aus Portugal: An diesem Montag um Mitternacht endet für deutsche Urlauber in Portugal die entscheidende Frist. Von Dienstag an gilt die Einstufung des Landes durch das Robert-Koch-Institut (RKI) als Virusvariantengebiet – zunächst für vierzehn Tage. Wer Portugal später verlässt, muss nach seiner Heimkehr in Deutschland zwei Wochen lang in Quarantäne. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Reisenden geimpft oder genesen sind. Auch eine Verkürzung der Quarantäne durch negative Corona-Tests ist nicht möglich. Hintergrund der strengen Regeln ist die besonders ansteckende Delta-Variante, die sich vor allem im Raum Lissabon schnell ausbreitet. Der auf Portugal-Reisen spezialisierte Anbieter Olimar berichtet, dass nur zwanzig Prozent seiner Gäste trotz der neuen Vorschriften in Portugal bleiben werden. Dass das RKI ganz Portugal zum Variantengebiet erklärt habe, stoße bei vielen Reisenden auf Unverständnis.

Corona-Welle in Russland: Auch aus Russland ist von ausgebuchten Flügen in Richtung Deutschland zu hören, auch Russland gilt von Dienstag an als Virusvariantengebiet. Am Sonntag wurden landesweit mehr als 20.500 Neuinfektionen gemeldet. Besonders dramatisch ist die Lage in Europas größter Stadt Moskau. Trotz der hohen Infektionszahlen stehen viele Russen den Impfstoffen weiter skeptisch gegenüber. Nicht einmal 15 Prozent der Bevölkerung hat mindestens eine Dosis erhalten.

Furcht vor vierter Welle: In Deutschland sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz immer weiter. Aktuell beträgt sie laut RKI 5,6. Über 53 Prozent der Deutschen haben eine Erstimpfung erhalten, über 34 Prozent sind bereits zweimal geimpft. Im Durchschnitt werden derzeit 800.000 Impfdosen pro Tag verabreicht. Die Impfkampagne ist ein Erfolg. Aber ob sie verhindern kann, dass die Delta-Variante in Deutschland eine vierte Welle auslöst, ist noch offen. Vor allem bei den jungen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern sind weiterhin nur sehr wenige geimpft.

War der Amoklauf mit drei getöteten Frauen in Würzburg ein islamistischer Anschlag oder die Tat eines psychischen kranken Mannes?

Radikalisierung: Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf die Frage, ob der Amoklauf des 24 Jahre alte Somaliers ein islamistischer Anschlag war oder ob seine psychische Erkrankung ursächlich war. Vielleicht lassen sich diese beiden Erklärungsversuche auch nicht voneinander trennen. Der deutsche Terrorismusforscher Peter Neumann vom King's College London mahnte bei der Suche nach einem Motiv zur Geduld. Wichtig sei etwa, wie intensiv und wie lange der Mann sich mit dschihadistischen Inhalten beschäftigt habe, ob er mit anderen hierüber gesprochen habe und in jüngster Zeit ein gesteigertes Interesse daran gehabt habe. Die entscheidende Frage sei, ob der Täter bei der Ausführung und/oder Vorbereitung der Tat zurechnungsfähig gewesen sei, schrieb Neumann auf Twitter.