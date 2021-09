F.A.Z. Frühdenker : Wen wollen FDP und Grüne zum Kanzler küren?

Aktualisiert am

Christian Lindner sieht die größten inhaltlichen Übereinstimmungen in einer Jamaika-Koalition. Bild: AP

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. Jamaika oder Ampel?

2. Das Comeback der SPD

3. Laschet gibt nicht auf

4. Die Grünen sind enttäuscht

5. Eine Frau regiert künftig Berlin

6. Schwesigs Triumph

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Jamaika oder Ampel?

Es läuft auf ein Dreierbündnis hinaus: Viel hängt dabei davon ab, mit wem FDP und Grüne koalieren wollen. Erste Zeichen haben sie schon gesetzt.

Regierungsauftrag: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und SPD-Rivale Olaf Scholz erklärten beide am Sonntagabend, dass sie Kanzler werden und eine Regierung bilden wollen. Während die SPD laut amtlichem Endergebnis um mehr als fünf Prozentpunkte auf 25,7 Prozent zulegte und damit stärkste Kraft wurde, fuhr die Union das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Partei ein (24,1 Prozent) – und verlor dabei die meisten Stimmen an die SPD. Beide Parteien beanspruchen nach 16 Jahren Regierungszeit von CDU-Kanzlerin Angela Merkel das Kanzleramt für sich.