F.A.Z.-Frühdenker : Merkel, die AfD und das Neutralitätsgebot

1. Schnelle Hilfe für Flutopfer versprochen

2. Streit um Corona-Ursachenforschung

3. Bundesverfassungsgericht befasst sich mit Thüringen-Wahl

4. Ultimatum für Polen

5. Einmal Weltraum und zurück

6. Kräftiges Gehaltsplus für Pflegekräfte

7. Bitcoin kostet weniger als 30.000 Dollar

Binnen Tagen und unbürokratisch soll es gehen. Das verspricht die Politik den Flutopfern. Ob es wirklich schneller geht als bei den Corona-Hilfen, bleibt abzuwarten.

Tage: An dieser Aussage wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) messen lassen müssen. „Binnen Tagen“, so sagte sie in Bad Münstereifel, hoffe sie, seien die Hilfsgelder bei den Menschen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die Anträge „ganz simpel“ gestalten, sie in dieser Woche noch fertigstellen und die Bundesgelder aus dem Landeshaushalt verdoppeln. Mindestens 300 Millionen Euro will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) an diesem Mittwoch im Bundeskabinett zur Diskussion stellen.