F.A.Z. Frühdenker : Menschen über 60 könnten schneller geimpft werden

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch: Spahn ruft zur Impfung auf. Ein generelles Ausreiseverbot aus Deutschland ist nicht möglich. Und ein Untersuchungsausschuss soll offene Fragen im Mordfall Lübcke klären.

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

1. Spahn: Impfangebot wahrnehmen

2. Ausreiseverbot nicht möglich

3. Offene Fragen im Mordfall Lübcke

4. China provoziert die Philippinen

5. Joe Bidens Klimapläne

6. Kämpfer für Kadyrow

7. Milliardengeschäft mit Liebespuppen

Der Impfstoff von Astra-Zeneca soll nur noch bei Personen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Denn es gibt weitere Fälle von Hirnvenenthrombosen. Menschen über 60 Jahre könnten jetzt schneller geimpft werden.

Stopp: Der Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca soll nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern von diesem Mittwoch an in der Regel nur noch für Personen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Jüngere sollen sich aber „nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung“ weiterhin damit impfen lassen können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Dienstagabend, Menschen über 60 Jahre könnten jetzt schneller geimpft werden. „Insofern kann ich alle über 60-Jährigen tatsächlich ausdrücklich nur bitten, dieses Impfangebot auch wahrzunehmen.“ Sie könnten auch Vorbild sein, so Spahn. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte: „Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt.“ Und: „Wenn ich dran bin, lass ich mich impfen.“

Hintergrund: Die Ständige Impfkommission hatte empfohlen, den Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca nur noch bei Personen einzusetzen, die 60 Jahre oder älter sind. Grund ist das Auftreten „seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“. Mittlerweile gibt es mehr als 30 Fälle von Hirnvenenthrombosen in Deutschland. Betroffen sind vor allem Frauen, die jünger als 65 Jahre sind. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind bislang rund 2,7 Millionen Erstimpfungen und etwa 770 Zweitimpfungen mit Astra-Zeneca erfolgt.

Andere Länder: In Frankreich bekommen seit Mitte März nur noch Menschen, die älter als 55 Jahre alt sind, Astra-Zeneca. Schweden hat vor wenigen Tagen entschieden, nur Menschen ab 65 Jahren mit Astra-Zeneca zu impfen. Auch in Kanada werden nur noch Menschen ab 55 mit Astra-Zeneca geimpft. Die österreichische Regierung verhandelt unterdessen mit Russland über die Lieferung des Corona-Impfstoffs Sputnik V. Dieser ist in der EU noch nicht zugelassen.

„Bei Astra-Zeneca ist ja jeden Tag irgendein neues Problem zu erwarten.“ (Bayerns Ministerpräsident Markus Söder)

2. Ausreiseverbot nicht möglich

Ein Verbot ist laut Bundesinnenministerium verfassungsrechtlich nicht möglich. Aber jeder Flugreisende muss sich testen lassen. Die Bundespolizei kontrolliert die Einhaltung.

Kein Verbot: Auf absehbare Zeit soll es kein generelles Ausreiseverbot geben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte: „Wir sind als Bundesinnenministerium der Meinung, dass ein generelles Ausreiseverbot verfassungsrechtlich nicht möglich ist.“ Vergangene Woche hatte eine Regierungssprecherin mitgeteilt, der Vorschlag, Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland zu unterbinden, werde geprüft.