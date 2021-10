F.A.Z. Frühdenker : Macht sich die Union ihre Jamaika-Option zunichte?

1. Zwischenbilanz der Vorsondierung

2. So wenig neue Autos wie 1975

3. Kann das Internet stillstehen?

4. Die „Steuerrevolution“ rückt näher

5. Ist die EU groß genug?

6. Wann liefert Nord Stream 2 Gas?

7. Drehort Weltall

1. Zwischenbilanz der Vorsondierung

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Grüne und FDP haben viel miteinander und auch mit SPD und CDU/CSU gesprochen. Heute wollen FDP und Grüne sagen, wie es weitergeht.

Selfie? Bisher ist noch kein überraschendes neues Grüne/FDP-Nachtselfie aufgetaucht und so könnten Grüne und FDP beim Zeitplan bleiben: Die Grünen wollen in Bundesvorstand, Parteirat und erweitertem Sondierungsteam am Mittwochmorgen eine Zwischenbilanz ziehen. Der Vorstand der FDP will ebenfalls am Mittwoch über den weiteren Kurs beraten, mit wem die Sondierungen nun vertieft werden sollen. Mit der SPD oder mit CDU und CSU.