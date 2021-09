F.A.Z. Frühdenker : Eine letzte Chance

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Finale mit den Spitzenkandidaten

2. Auch Berlin und Schwerin wählen

3. Verdienstausfälle für Ungeimpfte

4. Beschäftigte nach Corona zufriedener

5. Sorge ja, Angst nein: Warnung vor Klimawandel

6. Mordtat macht fassungslos

7. Golf-Spektakel beim Ryder Cup

1. Finale mit den Spitzenkandidaten

Wer weiterhin unentschlossen ist, kann sich das Spitzenpersonal zur Bundestagswahl noch einmal final anschauen: Am Donnerstagabend findet eine Art vorgezogene „Elefantenrunde“ statt. Dieses Mal dürfen alle relevanten Politiker dabei sein.

Zielgerade: Nach den drei TV-Dreikämpfen zwischen Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) sowie Annalena Baerbock (Die Grünen) steigen an diesem Donnerstag noch einmal alle Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien in den Ring. Neben den Genannten sind das Alice Weidel (AfD), Christian Lindner (FDP), Janine Wissler (Linke) und Markus Söder (CSU). Nachdem die Grünen in den Umfragen zurückgefallen waren, hatte es Kritik an den Triellen und der Einladung Baerbocks zu diesem Format gegeben, da aus dem Triell eigentlich ein Duell geworden ist: zwischen Scholz und Laschet.