F.A.Z. Frühdenker : Leichtes Spiel für Delta durch Impfschwänzer?

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

Cai Tore Philippsen Verantwortlicher Redakteur für die Redaktion FAZ.NET Folgen Ich folge



1. Strafen für Impfschwänzer?

2. Teile von Spanien sind wieder Corona-Risikogebiet

3. Ära Bezos endet bei Amazon

4. OPEC verhandelt nach Abbruch weiter

5. Kerber in Zverev im Achtelfinale von Wimbledon

6. Fashion Week startet in Frankfurt

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Strafen für Impfschwänzer?

In dieser Woche könnte es bei den Corona-Zahlen in Deutschland eine Trendumkehr geben. Auch deswegen nimmt die Debatte um geschwänzte Impftermine an Fahrt auf.

Anstieg: Zwei Werte deuten darauf hin, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages in Deutschland in dieser Woche wieder steigen wird. Zum einen gibt das Robert Koch-Institut den R-Wert, der anzeigt wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, mit 1 an – zum ersten Mal seit mehr als zwei Monaten liegt die Zahl nicht mehr unter diesem wichtigen Schwellenwert. Zum anderen wurden am Samstag erstmals seit Anfang Juni mehr Neuinfektionen gezählt als am Vorwochentag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 4,9 auf 5,0.