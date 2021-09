F.A.Z. Frühdenker : Laschets Mission bei der Schwesterpartei

Markus Söder will beim CSU-Parteitag Geschlossenheit in der Union demonstrieren. Aktivisten planen eine Blockade-Aktionen bei der IAA in München. Und Zverev will Djokovic im Halbfinale der US Open bezwingen. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

1. Stellt Söder Laschet in den Schatten?

2. „Ziviler Ungehorsam“ bei der IAA

3. Was aus dem 11. September folgt

4. EZB nimmt Tempo raus

5. Papst bereist Ungarn und die Slowakei

6. Wie Wählen in Flutgebieten geht

7. Zverev will Djokovic wieder bezwingen

1. Stellt Söder Laschet in den Schatten?

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat gesagt, was einige in der Union denken: Mit Markus Söder wäre alles besser. Der CSU-Chef und Armin Laschet treffen am Wochenende beim CSU-Parteitag aufeinander.

Rückenwind: Den erhofft sich Markus Söder angesichts der schlechten Umfragewerte der Union rund zwei Wochen vor der Bundestagswahl vom CSU-Parteitag in Nürnberg, der heute beginnt. „Ich hoffe, dass wir zwei Signale setzen können: Geschlossenheit innerhalb der CSU, aber auch mit der CDU und Armin Laschet“, sagte der seit 2019 amtierende CSU-Vorsitzende. Söder wird sich heute zur Wiederwahl stellen – und mit einer Rede noch einmal für sich und die Union werben. Armin Laschet ist dann am Samstag bei der Schwesterpartei dran.