F.A.Z. Frühdenker : Länder rüsten sich für den Winter mit Corona

SPD, Grüne und FDP wollen 3-G-Regel am Arbeitsplatz. Die Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich weiter zu. Volkswagen plant eine neues Werk. Und fünf Fußballnationalspieler sind in Quarantäne. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Ampelparteien für 3-G-Regel am Arbeitsplatz

2. Bayern reaktiviert Impfzentren

3. Wie lange bleibt Volker Bouffier Ministerpräsident?

4. Tausende Migranten an der Grenze zwischen Polen und Belarus

5. Greenpeace klagt gegen Volkswagen

6. Dänemarks Königin in Deutschland

7. Fünf Fußballnationalspieler in Quarantäne

SPD, Grüne und FDP streben angesichts zunehmender Infektionen mit dem Coronavirus strengere Nachweispflichten und mehr Tests an.

Pläne: Zu den Plänen gehört eine 3-G-Regel am Arbeitsplatz, damit nur noch geimpfte, genesene oder getestete Mitarbeiter Zugang zu einer Präsenzarbeitsstätte erhalten. Zudem wollen die Ampelparteien die unentgeltlichen Bürgertests wieder einführen und PCR-Testungen in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Gruppen, etwa in Pflegeheimen, auch für Geimpfte zur Pflicht machen. Ein Bund-Länder-Treffen zur Abstimmung der Corona-Politik, wie es mehrere unionsgeführte Länder gefordert hatten, halten die Gesundheitspolitiker der Ampel-Parteien nicht für nötig. Am frühen Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut 39.676 neue Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 232,1 – beides Rekordwerte.