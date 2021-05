F.A.Z.-Frühdenker : Könige von Berlin

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag: Kriegerische Handlungen in Israel und Gaza gehen weiter. Falschmeldungen und Propaganda vor der Bundestagswahl. Dortmund gewinnt den DFB-Pokal.

1. Kein Ende der Gewalt in Israel und Gaza

Israel fliegt wieder Luftangriffe auf den Gazastreifen. Die radikal-islamische Hamas feuert weiter Raketen auf israelische Städte. Im Nahen Osten schaukelt sich der Konflikt immer weiter hoch.

Bomben und Raketen: Die Intensität der Kampfhandlungen zwischen der Hamas und anderen islamistischen Milizen auf der einen und und Israel auf der anderen Seite lässt den vierten Tag in Folge nicht nach. Israel wird mit Raketen beschossen und verteidigt sich mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss auf Gaza. Noch halten sich die israelischen Bodentruppen entgegen erster Meldungen vom Donnerstagabend aber zurück. Auf israelischer Seite wurden mindestens sieben Menschen getötet, im Gazastreifen mindestens 83.

Schlägertrupps in Städten: In einigen Städten Israels kommt es in den Nächten zu schweren Ausschreitungen zwischen arabischen und jüdischen Schlägertrupps. Lod und andere Orte verhängen eine Ausgangssperre. Der amerikanische Präsident Joe Biden und die Europäische Union betonen, dass Israel das Recht habe sich zu verteidigen, äußerten aber auch die Hoffnung, dass die Gewalt gestoppt wird.

Brennende Symbole: In mehreren deutschen Städten kam es zu Attacken und Protestaktionen, die sich gegen israelische und jüdische Symbole und Einrichtungen richteten. Israel-Flaggen wurden verbrannt, herabgerissen oder gestohlen. Die Polizei musste Versammlungen auflösen.

2. Desinformationskampagne gegen Baerbock

Falschmeldungen und Propaganda fluten das Internet vor der Bundestagswahl. Ein Ziel ist die grüne Bundeskanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Verleumdungskampagne: Dass Russland versucht hat, den US-Wahlkampf 2016 durch Desinformation in den sozialen Medien zu beeinflussen, ist bekannt. Vielleicht war die Hasskampagne sogar verantwortlich für die Niederlage von Hillary Clinton und den Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus. Jetzt trifft es Deutschland.

Verunsicherung: Will Annalena Baerbock für den Klimaschutz Haustiere verbieten? Will die Grüne die Witwenrente abschaffen, um die Integration von Flüchtlingen zu finanzieren? Nein, natürlich nicht! Das Kalkül hinter den Meldungen: Wenn man nur genug Unrat über einen Menschen, eine Partei oder eine Land verbreitet, wird am Ende etwas hängen bleiben. In einer nach über zwölf Monaten verunsicherten deutschen Bevölkerung vielleicht noch mehr.

Verteidigung: Oppositionspolitiker kritisieren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die Bundesregierung sich nicht auf Desinformation und Cyberangriffe vorbereitet hat. Die Beeinflussung demokratischer Willensbildungsprozesse sei ein „veritables sicherheitspolitisches Problem“, sagte der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz der F.A.Z. Nach einer Studie des Europäischen Auswärtigen Dienstes ist kein Land in der EU so stark von Desinformation betroffen wie Deutschland.