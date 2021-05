F.A.Z. Frühdenker : Keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag: Vollständig Geimpfte sollen sich bald ohne Einschränkungen treffen dürfen. In Madrid wird ein neues Regionalparlament gewählt. Und eine Studie gibt Aufschluss über digitale Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern.

1. Schnelle Erleichterungen für Geimpfte

2. Neue Ziele für den Klimaschutz

3. Maaßen-Kandidatur lässt Laschet kalt

4. Pisa-Sonderauswertung zu digitalen Kompetenzen

5. Regionalwahlen in Madrid

6. Was dürfen sich Influencer erlauben?

7. Wer schafft es ins Champions-League-Finale?

1. Schnelle Erleichterungen für Geimpfte

Vollständig Geimpfte könnten sich künftig ohne Einschränkungen treffen. Auch der Urlaub in Deutschland soll bald wieder möglich sein. Eine Impf-Warnung kommt von den Hausärzten.

Erleichterungen: Spätestens ab kommender Woche soll es für vollständig Geimpfte und von Corona Genesene bundesweit Erleichterungen geben. Eine entsprechende Verordnung soll dann in Kraft treten, kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag an. Dem Entwurf zufolge könnten sich Menschen, die abschließend geimpft sind, bald wieder ohne Einschränkungen treffen. Ebenso könnten neben den Beschränkungen beim Einkaufen auch die Quarantänepflichten nach Reisen wegfallen – außer bei der Einreise aus Virusvariantengebieten.

Sommerurlaub: Die EU-Kommission will Einreisen aus Drittstaaten in den Schengen-Raum erleichtern, auch zu touristischen Zwecken. Das soll für Personen gelten, die abschließend mit einem Vakzin geimpft worden sind, das in der EU zugelassen ist. Zum anderen soll es bald digitale Zertifikate für Geimpfte, Getestete und Genesene geben, um Reisen innerhalb des Schengen-Raums zu erleichtern. Spätestens im Juni sollen laut dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß, auch wieder Inlandsreisen in größerem Umfang möglich sein. Das Münchner Oktoberfest wird in diesem Jahr dennoch abermals ausfallen.

Impfstoff: Die Impfkampagne in Deutschland schreitet voran. Doch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) warnt vor einem vorübergehenden Stopp der Corona-Erstimpfungen mit dem Präparat des Herstellers BioNTech in den Arztpraxen. Die für Mai angekündigten Mengen des Impfstoffs von BioNTech „reichen nicht aus, um damit ab Mitte des Monats Erstimpfungen in nennenswertem Umfang in den Praxen durchführen zu können“, sagte der KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen. Laut aktueller Lieferprognosen sollen die Hausarztpraxen sowie Betriebsärzte im Mai pro Woche etwa 1,6 Millionen Einheiten des Impfstoffs von BioNTech bekommen. Erst von Juni an soll die Zahl der Lieferungen spürbar steigen.

2. Neue Ziele für den Klimaschutz

CDU und CSU wollen den CO2-Ausstoß schneller zurückfahren als bisher geplant. Bayerns Ministerpräsident will sein Bundesland schon 2040 klimaneutral werden lassen. Die Wirtschaft reagiert verschnupft.