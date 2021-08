F.A.Z. Frühdenker : Wie entscheidet das Verfassungsgericht im Streit über AfD-Bundestagsvize?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Bahnstreik legt Zugverkehr lahm

2. Ungeimpfte müssen mit Nachteilen rechnen

3. Bund und Länder einigen sich auf Flut-Milliardenhilfe

4. China schweigt zum Klimabericht

5. Karlsruhe urteilt im Streit über AfD-Bundestagsvize

6. US-Senat verabschiedet Infrastrukturpaket

7. Laschet auf Wahlkampf-Tour in Frankfurt

1. Bahnstreik legt Zugverkehr lahm

Und das zur Urlaubszeit: An diesem Mittwoch und Donnerstag streikt die Lokführergewerkschaft GDL. Die Bahn reagiert und streicht ihren Fahrplan zusammen. Ihr Rat: Reisende, bleibt lieber zuhause.

48-Stunden-Streik: Seit gestern Abend, 19 Uhr, steht der Güterverkehr bereits still. Seit heute Nacht, 2 Uhr, geht auch im Personenverkehr auf der Schiene nicht mehr viel. Bei der Lokführergewerkschaft GDL haben 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder in einer Urabstimmung für den Streik votiert, teilte Claus Weselsky mit. Nach den Worten des GDL-Chefs will die Gewerkschaft eine Nullrunde in diesem Jahr nicht akzeptieren.