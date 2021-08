F.A.Z. Frühdenker : Ist New Orleans dem Sturm gewachsen?

Aktualisiert am

Ist New Orleans dem Sturm gewachsen?

Amerika zieht aus Afghanistan ab, die Kanzlerkandidaten streiten im ersten TV-Triell und Hurrikan „Ida“ trifft auf Land. Was sonst noch wichtig wird, erfahren Sie im F.A.Z Frühdenker.

Ein Feuerwehrmann geht in Bourg im US-Bundesstaat Louisiana zu seinem Fahrzeug. Bild: AFP

1. Amerika zieht ab

2. Streit über Afghanistan und Klimapolitik beim TV-Triell

3. Hurrikan „Ida“ trifft auf Land

4. Wieder über 1000 Covid-Patienten auf Intensivstationen

5. Tempo 30 in Paris

6. Verrückter Transfersommer vor dem Ende

7. Was diese Woche wichtig wird

Cai Tore Philippsen Verantwortlicher Redakteur für die Redaktion FAZ.NET



Die letzten Stunden des amerikanischen Einsatzes haben begonnen. Bis spätestens Dienstag sollen alle amerikanischen Soldaten Afghanistan verlassen. Heute berät der UN-Sicherheitsrat über die Zukunft Afghanistans.

Evakuierung: Joe Biden erwartet auch an den letzten beiden Tagen des zwanzig Jahre währenden Afghanistan-Einsatzes der Amerikaner Angriffe auf die US-Truppen. Die Lage sei sehr gefährlich, ein Anschlag sehr wahrscheinlich, sagte der US-Präsident. Biden kündigte zudem weitere Vergeltungsschläge für den Terroranschlag an, bei dem 13 amerikanische Soldaten und mehr als 170 Afghanen getötet worden waren. Am Sonntag verhinderte nach Angaben des US-Militärs ein Drohnenangriff auf ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug einen weiteren Anschlag auf den Flughafen.