F.A.Z. Frühdenker : In Kabul steigt die Unruhe

Ein Kämpfer der Taliban steht an einem Checkpoint in Kabul wache. Bild: AP

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst.





1. Wann endet die Luftbrücke nach Kabul?

2. Künftiger Schutz vor extremem Wetter

3. Videos der SPD – „Reset-Knopf“ der Union

4. Corona-Notlage in Deutschland dauert an

5. Die Inflation und die Tarifkonflikte

6. Die Klage des Nirvana-Babys

7. Wer wird Europas Fußballerin und Fußballer des Jahres?

1. Wann endet die Luftbrücke nach Kabul?

Möglicherweise schon heute startet das letzte Bundeswehr-Flugzeug in Afghanistans Hauptstadt. Die Bundeskanzlerin kündigt Gespräche mit den Taliban an.

Bis zur letzten Sekunde: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Mittwochabend bestätigt, dass die Luftbrücke nach Kabul bald enden wird. Wann genau das passiert, sagte sie jedoch nicht. Nach Informationen des Magazin Spiegel wird die Mission der Bundeswehr möglicherweise schon heute beendet. „Wir werden versuchen, bis wirklich zur letzten Sekunde und bis zum letzten Flieger auch zu evakuierende Personen mitzunehmen. Die Unruhe am Flughafen steigt, noch ist sie beherrschbar, aber sie steigt. Zudem steigt die Gefahr von Anschlägen“, sagte die Ministerin. „Die Gefährdungslage und Gefahrenmeldungen sind da deutlich schärfer geworden als in den letzten Tagen.“ Nach Aussage Kramp-Karrenbauers müsse sich an die militärische Evakuierung eine „Phase zwei“ anschließen, über die man jetzt mit den Taliban in Doha spreche.