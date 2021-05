Aktualisiert am

In belarussischer Gefangenschaft

F.A.Z.-Frühdenker : In belarussischer Gefangenschaft

Die EU reagiert auf die erzwungene Landung in Minsk, Russland lobt Lukaschenko. Forderungen nach Impfungen für Kinder, und nach dem Seilbahnunfall ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Roman Protassewitsch bei einer Festnahme in Minsk im März 2017 Bild: AP

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

1. EU verhängt neue Sanktionen gegen Belarus

2. Debatte über Impfungen für Kinder

3. Zunahme der Bootsmigranten auf dem Mittelmeer

4. Mafiaboss belastet türkischen Innenminister

5. Belgischer Soldat wird als Terrorist gesucht

6. Stromkabel Nordlink verbindet Deutschland und Norwegen

7. Ermittlungen nach Seilbahnunglück

1. EU verhängt neue Sanktionen gegen Belarus

Belarussische Fluggesellschaften dürfen nicht mehr den Luftraum und die Flughäfen der Union nutzen. Merkel fordert Freilassung von Protassewitsch. Russland stellt sich schützend vor Diktator Alexandr Lukaschenko.

Sanktionen: Die EU-Staaten verhängen nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk und der Festnahme des belarussischen Oppositionellen Roman Protassewitsch neue Sanktionen gegen Belarus. Belarussische Fluggesellschaften sollen nicht mehr den Luftraum und die Flughäfen der EU nutzen dürfen. Die EU erweitert darüber hinaus die bestehende Liste mit Personen und Unternehmen, gegen die Vermögenssperren und Einreiseverbote gelten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte, die EU werde so lange Druck „auf das Regime“ Lukaschenko ausüben, „bis es die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Medien respektiert“. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte die sofortige Freilassung von Protassewitsch und seiner Partnerin.

Russland: Moskau hat sich schützend vor Diktator Alexandr Lukaschenko gestellt. Außenminister Sergej Lawrow sagte, man trete dafür ein, „die Situation nicht im Affekt zu beurteilen“. Minsk zeige „einen rationalen Ansatz im Zusammenhang mit diesem Vorfall“. Der Duma-Abgeordnete Wjatscheslaw Lyssakow lobte die „glänzende Operation“ des belarussischen Geheimdiensts. Margarita Simonjan, die Chefredakteurin des Propagandasenders RT, twitterte, sie sei „neidisch“ auf Belarus, Lukaschenko habe das „schön ausgeführt“. Lukaschenko will sich noch in dieser Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Schwarzen Meer treffen.

Hintergrund: Flug FR4978 der irischen Fluggesellschaft Ryanair von Griechenland nach Litauen war am Sonntag, kurz vor Erreichen des litauischen Luftraums, scharf nach Osten abgebogen. Ryanair teilte mit, von der belarussischen Luftaufsicht über eine mögliche Sicherheitsbedrohung informiert und aufgefordert worden zu sein, Minsk anzusteuern. Lukaschenko ließ einen MiG-29-Abfangjäger aufsteigen, der das Ryanair-Flugzeug nach Minsk begleitete. Dort wurde der belarussische Passagier und Regimekritiker Roman Protassewitsch festgenommen.

Mehr zum Thema

2. Impfungen für Kinder?

Bald könnte der Impfstoff von Biontech für Kinder von zwölf Jahren an freigegeben werden. Ärzte und Wissenschaftler kritisieren Impfpläne.

Pläne: In wenigen Tagen dürfte die Europäische Arzneimittel-Agentur über eine Zulassung des Impfstoffs von Biontech auch für Kinder von zwölf Jahren an entscheiden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte die Impfungen von Kindern und Jugendlichen einen „Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien“. Bis Ende August sollten die Länder minderjährigen Schülern ein Impfangebot machen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) forderte von den Ländern konkrete „Impffahrpläne“ für Kinder und Jugendliche. Beim Impfgipfel am Donnerstag wird das Thema im Zentrum stehen.