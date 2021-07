F.A.Z.-Frühdenker : Hilft Geld gegen die Impfmüdigkeit?

Aktualisiert am

Ein Mordanschlag in den Niederlanden wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheit von Journalisten. Der Bundeswahlausschuss fällt eine wichtige Entscheidung vor der Bundestagswahl. Und erreicht Angelique Kerber das Finale in Wimbledon? Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Gegen leere Plätze in Impfzentren könnten zusätzliche Anreize helfen. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Wie sicher sind Journalisten?

In den Niederlanden ist ein bekannter Investigativjournalist niedergeschossen worden. Der Anschlag wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheit von Journalisten in Europa.

Tat: Der Journalist Peter R. de Vries war am Dienstagabend mitten in Amsterdam angeschossen worden. Die niederländische Polizei nahm kurz darauf zwei Männer fest, sie gelten als tatverdächtig. De Vries ist Fachmann für organisierte Kriminalität, der Mordanschlag dürfte in Zusammenhang mit dem Marengo-Prozess stehen. Im größten Strafprozess der Niederlande müssen sich seit März 17 Angeklagte wegen mehrerer Auftragsmorde verantworten. De Vries war Vertrauensperson des Kronzeugen, Nabil B. Dessen Bruder und Anwalt waren bereits 2018 und 2019 getötet worden.