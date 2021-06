F.A.Z. Frühdenker : Folgt auf das Klimaschutzgesetz ein Sofortprogramm?

Aktualisiert am

Armin Laschet und Markus Söder stellen das Wahlprogramm der Union vor. Deutschland bereitet sich auf die Ausbreitung der Delta-Variante vor. Und in Frankfurt wird der Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels verkündet. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Aktivisten der Bewegung Fridays for Future in Berlin Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Was steht im Wahlprogramm der Union?

2. Die neue Angst vor der Delta-Variante

3. Konservative siegen bei französischen Regionalwahlen

4. Szenarien für den Schutz des Klimas

5. Wer gewinnt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels?

6. Neue deutsche Fußball-Begeisterung

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Was steht im Wahlprogramm der Union?

Bis zum Schluss wurde verhandelt, heute beschließen CDU und CSU ihr gemeinsames Programm für die Bundestagswahl. Nicht über alle Punkte wurde man sich einig.

Auftritt: An diesem Montag stellen der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder das knapp 200 Seiten starke Unions-Programm für die Bundestagswahl vor. Es wird ihr erster größerer gemeinsamer Auftritt nach dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur. Unter anderem will die Union laut ihrem Entwurf Deutschland bis 2045 zum klimaneutralen Industrieland machen und neue Wege in der Rentenpolitik gehen. Außerdem erteilt sie Steuererhöhungen eine Absage und gibt ein Modernisierungsversprechen für Deutschland als Konsequenz aus der Corona-Pandemie ab.

Streitthema: Kritischer Punkt bei den Verhandlungen der beiden Unionsparteien blieb am Sonntag die Erhöhung der sogenannten Mütterrente. Sie wird wohl nicht im gemeinsamen Programm enthalten sein und dürfte sich nur im CSU-Programm für Bayern wiederfinden. CSU-Chef Markus Söder hatte zuvor argumentiert, es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Mütter, unabhängig davon, wann ihre Kinder geboren wurden, dieselbe Anerkennung für ihre Lebensleistung in der Rente bekämen. Armin Laschet hatte sich dagegen skeptisch gezeigt, nachdem in seiner Partei Fragen zur Finanzierbarkeit aufgekommen waren.

Führung: Im Sonntagstrend des Umfrageinstituts Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“ kommen CDU und CSU auf 28 Prozent und damit auf einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen verharren bei 20 Prozent. Auch die SPD (16 Prozent), FDP (13), AfD (11) und Linke (6) verändern sich nicht. Allerdings führt Armin Laschet erstmals bei der Frage, wer bei einer theoretischen Kanzler-Direktwahl gewählt würde. Der Kanzlerkandidat der Union kommt demnach auf 19 Prozent, Annalena Baerbock von den Grünen auf 17 Prozent und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf 18 Prozent.

2. Die neue Angst vor der Delta-Variante

Während die Deutschen sich gerade wieder an alte Freiheiten gewöhnen, steigt in anderen Teilen Europas wieder die Angst vor dem Coronavirus. Wie gefährlich ist die Delta-Variante für uns?

Trügerische Entspannung? Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland geht weiter zurück. Am Wochenende sank die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nach langer Zeit wieder unter zehn. Trotzdem mehren sich die Warnungen, dass die Zahl der Ansteckungen durch die aggressivere Delta-Variante des Virus im Herbst wieder steigen könnte. Diese war in der vergangenen Woche bereits für mehr als sechs Prozent aller Neuinfektionen verantwortlich.

Ausbreitung: Folgt die Ausbreitung der Delta-Variante in Deutschland dem Muster Großbritanniens, könnte diese Variante Virologen zufolge hierzulande bereits Anfang Juli dominieren und zu einem neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen führen. In England sei die Ausbreitung vor allem durch junge Erwachsene erfolgt, die noch keinen vollständigen Impfschutz hatten. „Nach den Erkenntnissen aus Großbritannien wissen wir, dass wir im Wettrennen gegen die Zeit sind: Wir haben erst nach zwei Impfungen einen ausreichenden Schutz, die Erstimpfung genügt nicht“, sagte Lungenarzt Cihan Çelik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und fordert, schnell mit der Impfkampagne voranzukommen.