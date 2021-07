F.A.Z.-Frühdenker : Die Ressourcen für 2021 sind schon verbraucht

Endliche Ressourcen: Die Erde, aufgenommen am 18. Mai 1969 von Apollo 10 Bild: AP

Unsere Erde ist am Limit, in Schleswig-Holstein sollen bald mobile Teams in Schulen impfen und der Rauch in Leverkusen bereitet Sorgen. Das und mehr steht im F.A.Z.-Frühdenker.