F.A.Z.-Frühdenker : Eine Katastrophe historischen Ausmaßes

Aktualisiert am

Das Ausmaß der Zerstörung ist riesig – die Wassermassen sind aber noch nicht gebändigt. Bild: dpa

Tief „Bernd“ hat zahlreiche Menschenleben gekostet. Angela Merkel ist in Washington auf Freunde getroffen. Und: Wer holt in Cannes die Goldene Palme? Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter.