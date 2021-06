F.A.Z. Frühdenker : Ein echter Klassiker in Wembley

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

1. Bundesregierung gegen strengere Einreisebedingungen

2. Hinweise auf islamistische Hasspropaganda

3. Klassiker im Wembley-Stadion

4. Macrons neuer Rivale

5. Das kosten Kinder

6. Ein Fernbahntunnel unter Frankfurt

7. Sanierungsbedürftige Theaterbauten

1. Bundesregierung gegen strengere Einreisebedingungen

Keine Grenzschließungen: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat neuerliche Grenzschließungen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante ausgeschlossen. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt stationäre Grenzkontrollen ab, unterstützt aber alle Vorkehrungen für eine engmaschige Teststrategie für Rückkehrer aus Risikogebieten. Wer mit dem Flugzeug, der Bahn, dem Schiff oder dem Bus einreist, muss die digitale Einreisemeldung ausfüllen und auf Aufforderung vorlegen können. Die örtlichen Gesundheitsämter könnten durchaus dezentral strenger kontrollieren, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der F.A.Z.

Einreisebedingungen: Merkel widersprach den Forderungen einiger Ministerpräsidenten nach schärferen Einreisebedingungen. Für Einreisen nach Deutschland gilt bei allen Flügen eine Testpflicht. Bei der Einreise aus einem Hochinzidenzgebiet muss außerdem ein Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt werden. Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss sich unverzüglich nach seiner Rückkehr auf eigene Kosten in Quarantäne begeben. Die Quarantänedauer für Risikogebiete liegt bei zehn Tagen, für Virusvariantengebiete bei 14 Tagen. Rückkehrer aus Risikogebieten können die Quarantäne umgehen, wenn sie einen negativen Antigentest an die zuständige Behörde übermitteln. Bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet ist eine Testung erst fünf Tage nach der Einreise möglich. Bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten wie Portugal oder Russland gibt es keine Möglichkeit, sich früher freitesten zu lassen.

Forderung: Einem Bericht der britischen Tageszeitung The Times zufolge fordert Merkel eine 14 Tage dauernde Quarantäne für alle, die aus Großbritannien in die EU einreisen. Großbritannien gilt in Deutschland aktuell als Virusvariantengebiet. Von dort Einreisende müssen hierzulande also ohnehin eine vierzehntägige Quarantäne einhalten. Unterstützt wird Merkel in ihrer Forderung nach dem Bericht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die südeuropäischen Länder sind offenbar gegen ein indirektes Urlaubsverbot, weil sie um die Einnahmen durch britische Urlauber bangen.

Mehr zum Thema

2. Hinweise auf islamistische Hasspropaganda

Die Bundesregierung weist den Vorwurf der Zurückhaltung bei der Benennung möglicher islamistischer Hintergründe zurück. Ermittler hoffen auf die Auswertung von Mobiltelefonen.

Hinweise: Laut Regierungssprecher Steffen Seibert gibt es offenbar „Hinweise auf islamistische Hasspropaganda“ in der Wohnung des Täters. Es gebe aber auch Anzeichen für psychische Probleme, so Seibert. „Das eine muss das andere nicht ausschließen.“ Seibert wies Vorwürfe zurück, dass es eine übertriebene Zurückhaltung bei der Benennung möglicher islamistischer Hintergründe gebe. Der bayerische Innenminister Joachim Hermann sagte im F.A.Z.-Podcast, es müsse weiter in alle Richtungen ermittelt werden.

Erkenntnisse: Die Ermittler erhoffen sich vor allem Erkenntnisse von der Auswertung zweier Mobiltelefone des 24 Jahre alten Täters, der aus Somalia stammt. Herrmann verwies darauf, dass man so vor fünf Jahren beim Axtanschlag von Würzburg darauf gekommen sei, dass der Täter Kontakte zu Islamisten hatte.