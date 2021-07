F.A.Z.-Frühdenker : Ist Annalena Baerbock noch zu halten?

Aktualisiert am

Die Grünen debattieren, ob Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin bleiben soll, Europas Rechte wollen sich zusammenschließen und immer mehr Migranten erreichen Litauen. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter.

1. Habeck statt Baerbock?

2. Keine Strafe für Impfschwänzer

3. Europas Rechte wollen sich verbünden

4. Immer mehr Migranten erreichen Litauen

5. Wusste Russland von der Cyberattacke?

6. Die größten Plastikhersteller und ihre Finanziers

7. Italien und Spanien spielen Halbfinale

1. Habeck statt Baerbock?

Bei den Grünen wächst die Unruhe. Laut einer Umfrage hält die Mehrheit der Wähler die Aufstellung von Baerbock als Kanzlerkandidatin für einen Fehler.

Debatte: Bei den Grünen wird die Debatte geführt, ob Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin noch zu halten ist oder ob der Ko-Vorsitzende Robert Habeck an ihre Stelle treten soll. In der Partei wächst die Unruhe – vor allem von denen, die schon vorher Habeck für den besseren Kanzlerkandidaten gehalten hatten. Am Sonntag teilte zudem ein Umfrageinstitut mit, dass 60 Prozent der Wähler die Entscheidung für Baerbock als Kanzlerkandidatin anstelle von Habeck für einen Fehler hielten.