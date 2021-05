F.A.Z. Frühdenker : Die Arktis und Russlands Territorialansprüche

Ein EU-Impfzertifikat soll Geimpften das Reisen von Juni an erleichtern. Die Spannungen um Besitzansprüche an der Arktis steigen. Und in Frankfurt beginnt der Prozess gegen Franco A. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag: Die EU will das Impfzertifikat auf den Weg bringen, ausgerechnet Russland übernimmt den Vorsitz im Arktischen Rat, und Franco A. steht vor Gericht.

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. Streit um das Impfzertifikat

2. Warum die Arktis Begehrlichkeiten weckt

3. Föderalismus wird beliebter

4. Prozess gegen Franco A. wegen Terrorverdachts beginnt

5. Giffey will ins Rote Rathaus

6. Maas reist nach Israel und in die Palästinensergebiete

7. „Briefe aus Istanbul“ unter Beschuss

1. Streit um das Impfzertifikat

Viele denken sehnsüchtig ans Kofferpacken für den Sommerurlaub. Ein Impfzertifikat soll das Reisen ab Juni erleichtern. Die Zeit wird knapp. Einigt sich die EU heute bei den strittigen Fragen?

Knackpunkte: Freies und sicheres Reisen – das soll ab Juni mit einem fälschungssicheren EU-Impfzertifikat möglich sein. Darauf vermerkt werden soll der Nachweis, dass Menschen geimpft oder negativ getestet sind oder eine Corona-Erkrankung durchgemacht haben. Strittig ist unter anderem, welche konkreten Rechte mit dem Zertifikat verbunden sein sollen und wie etwa mit Impfstoffen umgegangen wird, die zwar eine nationale Notfallzulassungen, aber keine EU-weite Zulassung haben. Am heutigen Donnerstag steht die womöglich letzte Gesprächsrunde der Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten an.



Drittstaaten: Wer aus Drittstaaten in die EU einreisen will, für den gibt es gute Nachrichten: Vollständig geimpfte Menschen sollen in Kürze aus allen Ländern wieder in die EU einreisen dürfen, wie die EU-Botschafter am Mittwoch beschlossen. Die Empfehlung soll voraussichtlich am Donnerstag am Rande des Rates der EU-Handelsminister formal beschlossen werden und würde dann noch diese Woche in Kraft treten.

Impfkampagne: Betriebsärzte müssen bis zum morgigen Freitag ihre Bestellungen für Covid-19-Impfstoffe abgeben, wenn sie sich gleich nach Öffnung der Kampagne am 7. Juni daran beteiligen wollen. Das sehen die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums und des Arbeitgeberverbands BDA vor. Der neuen Impfverordnung zufolge, die der F.A.Z. vorliegt, könnten die Werksärzte vom 7. Juni an die Belegschaft ihres Unternehmens impfen. Aus einer Handreichung des BDA geht hervor, dass dafür zunächst das Vakzin des Herstellers BioNTech/Pfizer zur Verfügung steht. Zudem ist die Menge auf 804 Dosen je Arzt in der ersten Impfwoche begrenzt.

2. Warum die Arktis Begehrlichkeiten weckt

Rivalität um Ressourcen und Handelsrouten: Die Arktis ist geopolitisch ein heißes Eisen. Dass Russland seine Militärbasen an deren Grenze ausbaut, beobachten andere Anrainer mit Argusaugen. Nun übernimmt Moskau den Vorsitz im Arktischen Rat.

Klimawandel: In dem Tempo, in dem das Eis der Arktis wegen des Klimawandels schmilzt, wachsen die Spannungen zwischen den Anrainerstaaten. Es geht um wertvolle Rohstoffe, wie Gas, Öl und seltene Erden. Und um Handelsrouten: Anlass zur Sorge bietet die russische Aussage, eine Schiffsroute zwischen Alaska und Norwegen entlang der – für immer längere Zeit eisfreien – russischen Nordgrenze zu kontrollieren. Die Route könnte Europa und Asien in der Hälfte der Zeit verbinden, die für die Passage des Suezkanals benötigt wird. Auch China, obwohl selbst kein Anrainer, mischt mit und wird immer aktiver in der Region. Und auch Amerika und Kanada nutzen die freigeschmolzenen Wasserwege.