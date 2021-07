F.A.Z. Frühdenker : Die Angst der Flutopfer vor dem Vergessenwerden

Norwegen erinnert an den Anschlag von Utøya vor zehn Jahren. Angela Merkel stellt sich den Fragen der Hauptstadtpresse. Und die deutschen Fußball-Herren starten in Tokio. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z. Newsletter.

Altenahr in Rheinland-Pfalz: Weinend liegen sich zwei Brüder vor ihrem von der Flut zerstörten Elternhaus in den Armen. Bild: dpa

1. Neue Sorgen nach der Flutkatastrophe

2. Letzte Bundespressekonferenz der Kanzlerin

3. Deutschland und die USA einigen sich zu Nord Stream 2

4. Norwegen zehn Jahre nach dem Anschlag von Utøya

5. Neue Grenzwerte für Corona-Beschränkungen?

6. Wie kommt die EZB wieder aus dem Krisenmodus?

7. Deutscher Auftakt bei Olympia in Tokio

1. Neue Sorgen nach der Flutkatastrophe

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





Nach dem verheerenden Hochwasser sorgen sich vielerorts die Menschen, dass von den versprochenen Hilfen nicht viel bei ihnen ankommt. Und der Deutsche Wetterdienst warnt vor neuem Starkregen.

Sorge vor dem Vergessenwerden: Eine Woche nach dem verheerenden Hochwasser laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Doch nicht überall wird mit allen verfügbaren Kräften geholfen. Nach Kirchsahr, in einem der Seitentäler der Ahr, kam der Katastrophenschutz erst zu Beginn dieser Woche – angeblich weil es in dem Ort „doch schon ganz gut“ aussah. Nun sorgen sich die Menschen dort, dass von den versprochenen Hilfsgeldern bei ihnen kaum etwas ankommt. „In der öffentlichen Wahrnehmung existiert die Katastrophe nur unten an der Ahr in Schuld“, sagte Bürgermeister Stefan Zavelberg zur F.A.Z. „Meine größte Sorge ist, dass wir einfach nur vergessen werden. Weil wir hier oben am Arsch der Welt sind.“