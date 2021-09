F.A.Z. Frühdenker : Mehr Demut – kaum Einigkeit

1. Laschet zu Gesprächen für Jamaika-Koalition bereit

1. Laschet zu Gesprächen für Jamaika-Koalition bereit

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Unions-Kanzlerkandidat sagt, keine Partei könne aus dem Wahlergebnis einen Regierungsauftrag für sich ableiten. In der Partei gibt es Kritik an seiner Strategie und Rücktrittsforderungen. An diesem Dienstag kommt die Unionsfraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.