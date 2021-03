F.A.Z. Frühdenker : Der Streit um die Corona-Politik entzweit die CDU

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag: Der Streit um die Corona-Politik entzweit die CDU. In Frankreich sind die Intensivstationen überfüllt. Und Hape Kerkeling kommt zurück ins Fernsehen.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

1. Wer ist für das Corona-Desaster zuständig?

2. Triage in Frankreich

3. Geber-Konferenz für Syrien

4. Schieflage eines Hedgefonds bedroht Milliardenvermögen

5. Der Post-Chef verdient am meisten

6. Prozess gegen „Faust des Ostens“ beginnt

7. Hape Kerkeling kehrt zurück

Das Chaos der Osterruhe-Konferenz wirkt nach. Angela Merkel schiebt den Schwarzen Peter an die Länder und in die Wirtschaft. Der Widerspruch ist groß.

Der Ernst der Lage: Die Infektionszahlen gehen deutlich in die Höhe und die Hilflosigkeit der Politik sorgt für Missmut in der Bevölkerung. Der Ernst der Lage sei allen bewusst, wird allenthalben betont. Doch wer ist überhaupt zuständig für Corona? Das Gewirr aus lokalen Ausgangssperren, regionalen Ladenöffnungen, landesweiten Wechselunterrichts-Verordnungen und bundespolitischen Vorschlägen macht die Sache nicht besser.

Was tun? Die Kanzlerin hat das scharfe Schwert des Infektionsschutzgesetzes geschwungen. Sie droht den Ländern mit deren Entmachtung, wenn die nicht langsam versuchen, die dritte Infektionswelle zu brechen. Der CDU-Chef und mögliche Kanzlerkandidat Armin Laschet wehrt sich. Die Kritik von Angela Merkel und dem anderen möglichen CDU/CSU-Kanzlerkandidaten Markus Söder will er nicht gelten lassen: „Jeder hat für sein Land entsprechende Maßnahmen gemacht.“

Reicht das? Schaut man auf die Infektionszahlen, reicht das offenkundig nicht. Doch auch die Wirtschaft will die Kritik an zu laschen Test- und Homeoffice-Strategien nicht auf sich sitzen lassen. „Wir scheuen keinen Vergleich mit den Testanstrengungen der öffentlichen Hand zum Beispiel in Verwaltungen und in Schulen“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Kommt also immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Fortsetzung folgt.

2. Triage in Frankreich

Dass auch ein wesentlich zentralistischer als Deutschland organisiertes Land nicht besser durch die Krise kommt, zeigt Frankreich. Die Intensivstationen sind überfüllt und die Mediziner beklagen, nicht mehr alle Patienten ausreichend versorgen zu können.

Der Hilferuf: „In unserer Notlage sind wir gezwungen, zwischen Patienten auszuwählen, um so viele Menschenleben wie möglich zu retten.“ 41 Krankenhausärzte beschreiben die Lage in den Krankenhäusern in und um Paris als dramatisch. Schon bald könnten lebenswichtige Notfalloperationen aus Mangel an Personal und Intensivbetten nicht mehr gewährleistet werden. Immer mehr Mitarbeiter kündigten den Job, weil sie die Last der Auswahl, welche Patienten noch behandelt werden, die sogenannte Triage, nicht ertragen können. Die Auslastung der Intensivbetten betrage nach der Statistik der französischen Gesundheitsbehörde im Großraum Paris 127,7 Prozent.

Die Inzidenz in Frankreich: Die täglichen Neuinfektionen betragen derzeit etwa 37.000 und damit auf die Zahl der Einwohner gerechnet mehr als doppelt so viele wie derzeit in Deutschland. Der 7-Tage-Inzidenzwert für Frankreich lag zuletzt bei 392. Nur Polen ist unter den größeren Ländern in Europa mit einer Inzidenz von 500 noch stärker betroffen. Deutschland kommt auf 138, Großbritannien auf 54.