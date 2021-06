F.A.Z.-Frühdenker : Der digitale Impfpass geht an den Start

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Wie gelingt der Unterricht nach den Ferien?

2. Wie man den digitalen Impfpass bekommt

3. Widerspruch zum Wuhan-Bericht der WHO

4. Rechtsextreme Chats beim SEK

5. So reich sind die Deutschen

6. „Die ultimative Machtfrage“

7. Junge Menschen ohne Eigentum

1. Wie gelingt Unterricht nach den Ferien?

In den meisten Bundesländern lernen Kinder wieder in den Schulen – in zwei ist oder wird die Maskenpflicht im Schulgebäude aufgehoben. Wie soll es nach den Sommerferien weitergehen? Die Kultusminister müssen Antworten finden.

Wann fallen alle Masken im Unterricht? Nachdem Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen die Verpflichtung zur Maske gekippt haben, will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo das Thema heute auf die Tagesordnung der Kultusministerkonferenz setzen: „Die Maskenpflicht ist ein großer Eingriff in die Freiheit und wir müssen immer wieder kritisch hinterfragen, ob sie noch verhältnismäßig ist.“ Er fordert ein bundeseinheitliches Vorgehen und plädiert dafür, dass Masken im Schulgebäude selbst weiter verpflichtend sein sollen, auf dem Schulhof und im Unterricht jedoch nicht zwingend getragen werden müssen. „Voraussetzung dafür ist eine Inzidenz, die deutlich unter 50 liegt. Über den genauen Wert für einen Korridor müssen wir uns aber natürlich gemeinsam verständigen.“

Wie soll es weitergehen? Klar ist: Im Interesse von Kindern und Eltern sollen die Schulen offen bleiben. Das betonen Familienministerin Christine Lambrecht (SPD), Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Britta Ernst (SPD). Doch es sind viele Fragen offen. So sind trotz der Erfahrungen im vergangenen Herbst und Winter Lüftungskonzepte nicht ausgereift, bemängelt etwa die Vizepräsidentin des Pädagogenverbandes in Brandenburg, Dagmar Graefe. „Das Bundesprogramm für ein paar Lüftungsgeräte ist da bei Weitem nicht ausreichend.“ Zudem warteten immer noch viele Lehrer auf einen Impftermin. Lambrecht geht davon aus, dass alle Lehrer bis zum Herbst ein Impfangebot erhalten haben werden.

Werden Kinder geimpft? Die Kinder sollen in den Präsenzunterricht, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Die Ständige Impfkommission (STIKO) wird laut einem Entwurf heute ohnehin für Zwölf- bis 17-Jährige keine generelle Impfempfehlung abgeben. Dennoch versuchen viele Eltern, Impftermine für ihre Kinder zu bekommen. So organisierten zum Beispiel Eltern in Böblingen eine Impfaktion für rund 200 Gymnasiasten über zwölf Jahre. An einem Mainzer Gymnasium wurden 150 Schüler auf Initiative einiger Ärzte geimpft – und bekamen neben Zustimmung auch einen Shitstorm. In Deutschland gibt es laut Gesundheitsministerium rund 5,3 Millionen Zwölf- bis Achtzehnjährige. Gehe man von einer Impfbereitschaft von 60 Prozent aus, bestehe ein Bedarf für Erst- und Zweitimpfung von jeweils 3,18 Millionen Dosen. Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist in der EU seit Ende Mai für Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe zugelassen.

2. Wie man den digitalen Impfpass bekommt

Das gelbe Impfheft wird es von heute an auch in digitaler Form geben. Wer bereits geimpft ist, soll das Zertifikat nachträglich bekommen. Wie das funktionieren soll, will Gesundheitsminister Spahn erklären.

Ab wann? Der digitale Impfnachweis soll von heute an Schritt für Schritt eingeführt werden. Die App CovPass soll dann in den App-Stores verfügbar sein. Auch die offizielle Corona-Warn-App verfügt über eine Funktion, mit der der Pass angezeigt werden kann. Vermerkt werden können auf dem Mobiltelefon auf freiwilliger Basis auch Corona-Tests und überstandene Covid-Erkrankungen. Der deutsche Digitalpass soll mit dem europaweit gültigen, digitalen Covid-19-Pass kompatibel sein.