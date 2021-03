F.A.Z. Frühdenker : Denkzettel für die CDU und doppelter Ärger um Astra-Zeneca

Aktualisiert am

Was die Ergebnisse aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für die Bundestagswahl bedeuten. Und warum die dritte Corona-Welle vor allem die Jüngeren trifft. Der Newsletter für Deutschland.

Aus dem Newsletter für Deutschland wird der F.A.Z. Frühdenker. Sie erhalten ab sofort jeden Morgen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Ereignisse in Deutschland und der Welt. Sorgfältig ausgewählt, übersichtlich strukturiert und kompetent eingeordnet. An diesem Montag stehen die Landtagswahlen im Mittelpunkt:

1. Rekord für Kretschmanns Grüne in Baden-Württemberg

2. Die SPD feiert Malu Dreyer

3. Zwei Denkzettel für die CDU

4. Die dritte Corona-Welle trifft die Jungen

5. Doppelter Ärger um Astra-Zeneca-Impfstoff

6. Kann Corona den Waffenhandel bremsen?

7. Das wird in dieser Woche wichtig

1. Rekord für Kretschmanns Grüne in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg siegen die Grünen mit einem Rekordergebnis von 32,6 Prozent, für die CDU setzt sich der Abwärtstrend unvermindert fort.

Landesvater: Das Signal der Bürger ist klar, die Wähler in Baden-Württemberg wollen, dass Winfried Kretschmann ihr Ministerpräsident bleibt, deswegen haben sie die Grünen gewählt. Kretschmann hat sich den Status als fast unangreifbarer Landesvater erarbeitet. Selbst die Ungewissheit über seine Zukunft und einen möglichen Nachfolger, konnte seine Anhänger nicht bremsen. Mehr als 30 Prozent haben die Grünen noch nie bei einer Landtagswahl erreicht, ein Rekord.

Schwache Konkurrenz: Die Stärke der Grünen erklärt sich auch durch die Schwäche der CDU in Baden-Württemberg. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann schaffte es nicht, ihre Doppelrolle glaubhaft zu spielen. Einerseits versuchte sie sich als Gegenspielerin von Kretschmann zu profilieren, andererseits musste sie dessen Politik als Junior-Partnerin und Ministerin in der grün-schwarzen Koalition mittragen. Sie selbst bezeichnete das Ergebnis als „enttäuschend und desaströs“.

Wer regiert jetzt? Die CDU könnte in Folge dieses Debakels sogar aus der Regierung fliegen. Die Grünen haben nun die Wahl, ob sie die Koalition mit der CDU fortsetzen will, oder gemeinsam mit SPD und FDP eine Ampel baut. Im Hinblick auf die Bundestagswahl könnte das die bessere Strategie sein. Für eine Neuauflage von Grün-Rot reichte es knapp nicht. Kretschmann will mit allen drei Parteien sondieren.

2. Die SPD feiert Malu Dreyer

In Rheinland-Pfalz kann die SPD dank Malu Dreyer weiterregieren. Die CDU fährt ein historisch schlechtes Ergebnis ein.

Landesmutter: Was Winfried Kretschmann für Baden-Württemberg ist, verkörpert Malu Dreyer für Rheinland-Pfalz. Sie hat Rheinland-Pfalz bisher mit Empathie und klaren Ansagen sehr gut durch die Pandemie geführt, die Wähler dankten es ihr. Für die SPD ist ihr Sieg angesichts der schwachen Umfragewerte im Bund ein Hoffnungsschimmer. „Es gibt in diesem Wahljahr Mehrheiten ohne Konservative“, schrieb SPD-Außenminister Heiko Maas.

Schwache Konkurrenz: Und noch eine Parallele zu Baden-Württemberg. Der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf blieb blass und vielen Wählern weitgehend unbekannt. „Seine Stärke ist der direkte Kontakt mit den Wählern, und gerade das hat uns Corona unglaublich schwierig gemacht“, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin und CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner.

Wer regiert jetzt? In Mainz ist diese Frage einfach zu beantworten. Malu Dreyer will die Ampel-Koalition fortsetzen.

3. Zwei Denkzettel für die CDU

Zwei klare Niederlagen für die CDU zu Beginn des Superwahljahres. Was heißt das für die Bundestagswahl?