F.A.Z. Frühdenker : Das Wochenende der Sondierungen

1. Wer wann mit wem sondiert

2. Giffey fordert Aufarbeitung von Berliner Wahlpannen

3. Was es mit der hohen Inflationsrate auf sich hat

4. Die Warnung vor einer „Twindemic“

5. „Shutdown“ in USA abgewendet – Zahlungsausfall droht

6. Was bringt der Energiekostenvergleich?

7. Wer gewinnt den Deutschen Filmpreis?

1. Wer wann mit wem sondiert

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





Heute vertiefen zunächst Grüne und FDP ihre Gespräche. Danach loten beide Parteien mit ihren potentiellen Koalitionspartnern von Union und SPD Gemeinsamkeiten, Gegensätze und Kompromisse aus.

FDP und Grüne: Nach dem ersten Treffen von FDP-Chef Lindner, seinem Generalsekretär Wissing und den beiden Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck samt Selfie-Coup beraten beide Parteien nun in größerer Runde. Dabei sollen nach Wissings Angaben „Inhalte vertieft werden“. Sowohl FDP als auch Grüne gehen dabei mit einem zehnköpfigen Verhandlungsteam in die Gespräche. Zuvor haben die Grünen noch Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter zunächst kommissarisch als Fraktionsvorsitzende bestätigt. „Wir wollen nun möglichst schnelle Sondierungen, um herauszufinden, ob das was werden kann“, sagte Göring-Eckardt am Donnerstag.