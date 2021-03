F.A.Z. Frühdenker : Das sind die neuen Regeln für Auslandsreisen

Rein in den Flieger und aussteigen in Deutschland? Das ist bald nur noch mit einem Corona-Test möglich. Dem inhaftierten Kreml-Kritiker Nawalnyj geht es immer schlechter. Der Suezkanal bleibt blockiert. Und am Sonntag werden die Uhren umgestellt. Der Newsletter für Deutschland.

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag: Für Reisende ins Ausland treten neue Regeln in Kraft, immer mehr Kommunen setzen auf eine Teststrategie, die Wirtschaft bangt nach der Havarie im Suezkanal um Lieferketten, und die Zeitumstellung könnte manche weniger Schlaf kosten.

1. Neue Regeln für Urlauber im Kampf gegen die Mutante

2. In Berlin bleibt Impfstoff liegen, Testprojekte nach Tübinger Vorbild boomen

3. Ist das Leben des Kreml-Kritikers Nawalnyj in Gefahr?

4. Was die Havarie im Suezkanal für den Welthandel bedeutet

5. Schlechte Zeiten für die Union, bessere Zeiten für die SPD

6. Wieso manche nach der Zeitumstellung weniger müde sein könnten

7. Mick Schumacher gibt sein Debüt in der Königsklasse des Motorsports

1. Neue Regeln im Kampf gegen die Mutante

Wer von einer Reise mit dem Flugzeug aus dem Ausland zurückkehrt, muss sich von Sonntag an testen lassen. Auch für die Ein- oder Rückreise nach Deutschland aus Frankreich könnte von Freitag an generell ein negatives Testergebnis nötig sein.

Ansteckungen: Obwohl sich Deutschland im Dauer-Lockdown befindet, stecken sich wieder mehr Menschen an. Der saarländische Mikrobiologe Sören Becker sagt: „Die Infektionsketten lassen sich in den meisten Fällen nicht mehr gut nachvollziehen. Viele Infektionen gibt es in privaten Haushalten, also innerhalb der Familie, aber auch am Arbeitsplatz, in Kitas und Schulen.“ Zur schnelleren Ausbreitung trägt die ansteckendere Virusvariante B 1.1.7. bei – sie macht mittlerweile mehr als 71 Prozent der Fälle in Deutschland aus.

„Wir leben im Grunde in einer neuen Pandemie.“

Kanzlerin Angela Merkel bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag mit Blick auf die Ausbreitung der Virusvarianten

Ausblick: RKI-Präsident Lothar Wieler hatte jüngst über die steigende Zahl der Neuinfektionen gesagt: „Wir können diesen Anstieg nicht stoppen, es sei denn mit einem neuen Lockdown für das Land.“ Andere „Werkzeuge“ zur Eindämmung der dritten Welle stünden derzeit nicht zur Verfügung. Am heutigen Freitag werden Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn ihre aktuelle Einschätzung zur Corona-Lage vor Ostern abgeben.

Neue Reiseregeln: Nach dem Streit um Urlaubsreisen nach Mallorca setzt die Bundesregierung mit Blick auf die Virusvarianten auf Tests für alle, die mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. Die Corona-Testpflicht für Passagiere aus dem Ausland soll von Sonntag 0 Uhr an gelten. Das Kabinett muss noch zustimmen. Wer aus Hochinzidenzgebieten mit besonders vielen Infektionen sowie Gebieten mit neuen Virusvarianten einreist, muss bereits jetzt grundsätzlich einen negativen Test vor dem Abflug vorweisen. Diese Regel könnte auch Frankreich bald betreffen: Das Robert-Koch-Institut will nach Informationen der F.A.Z. das Land voraussichtlich am heutigen Freitag als Hochinzidenzgebiet einstufen. Die Bundesregierung muss das noch billigen. In Paris sorgte die Ankündigung für Unmut.

