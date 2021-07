F.A.Z. Frühdenker : Die ersten Flecken auf der Corona-Landkarte

In NRW gilt eine höhere Corona-Warnstufe. Der Bundestag berät über Katastrophenschutz. Und der Weltklimarat bereitet die Veröffentlichung seines neuen Berichts vor. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z. Frühdenker.

Viele sonnenhungrige Urlauber und Tagestouristen bevölkern bei heißen Sommerwetter dicht an dicht den Strand des Ostseebades in Heringsdorf (Mecklenburg-Vorpommern). Bild: dpa

1. Wie lange bleibt die Corona-Landkarte grün?

2. Schneller Wiederaufbau im Flutgebiet

3. Wie schlimm wird die Prognose des Weltklimarates?

4. Trübe Aussichten am Berliner Wohnungsmarkt

5. Das Vermögen des Vatikans

6. Wer gewinnt das erste deutsche Gold bei Olympia?

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Wie lange bleibt die Corona-Landkarte grün?

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





Die Inzidenz steigt, das Impftempo sinkt: In NRW gelten künftig wieder schärfere Corona-Beschränkungen. Die Politik diskutiert über Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Einschränkungen: Noch ist die Corona-Landkarte in Deutschland fast komplett grün. Doch in einigen Regionen machen sich die steigenden Infektionszahlen schon bemerkbar. So gilt in Nordrhein-Westfalen ab Montag wieder die Warnstufe 1 – was beispielsweise strengere Regeln zur Maskenpflicht nach sich zieht. Härter trifft es Solingen: Die Stadt hat mit 64,7 die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz, damit gelten dort vorerst wieder Kontaktbeschränkungen. Zudem herrscht in der Außengastronomie Test- und Platzpflicht und im Einzelhandel gibt es wieder eine Reduzierung der zulässigen Kunden.