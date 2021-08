F.A.Z. Frühdenker : Bidens Drohung

Der US-Präsident will die Terroristen in Afghanistan „jagen“. Die Kanzlerkandidaten bereiten sich auf das erste TV-Triell vor. Und es gibt neue Probleme für Flutopfer. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

1. Chaos in Kabul nach Anschlägen

2. Der erste Showdown im Wahlkampf

3. Neuer regionaler Corona-Schwellenwert

4. Flutopfern droht ein katastrophaler Winter

5. Was sagt Fed-Chef Powell zur Inflation?

6. Der Axel Springer-Konzern expandiert

7. Bundestrainer Flick nominiert DFB-Kader

Kurz nach dem Start der letzten Evakuierungsflüge der Bundeswehr aus Kabul töten Terroristen vor dem Flughafen zahlreiche Menschen. Die US-Streitkräfte wollen ihren Auftrag weiter ausführen. US-Präsident Biden droht mit Vergeltung.

„Wir werden euch jagen und euch dafür bezahlen lassen“: US-Präsident Joe Biden kündigte am Donnerstag an, das US-Militär werde Einsätze gegen die für den Anschlag verantwortliche Terrormiliz Islamischer Staat (IS) durchführen. Die Evakuierungen aus Afghanistan würden fortgesetzt. Laut dem US-Verteidigungsministerium sprengten sich in der Nähe des Flughafens und vor einem Hotel zwei Selbstmordattentäter in die Luft. Nach den Detonationen hätten eine Reihe von IS-Kämpfern das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet. Es gab Dutzende Tote und Verletzte – darunter auch Kinder und US-Soldaten. Die IS-Miliz reklamierte den Anschlag sich. Mehrfach hatte es zuvor Warnungen vor Anschlägen eines IS-Ablegers gegeben. Die Bundeskanzlerin sprach von einem „absolut niederträchtigen Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation“.