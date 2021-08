F.A.Z.-Frühdenker : Alles hängt am Kabuler Flughafen

1. Die Taliban schaffen Fakten

2. Impfstoff könnte auf Sondermüll landen

3. Merkels Abschiedsbesuch bei Putin

4. BGH entscheidet über NSU-Verfahren

5. Packender Dreikampf um das Kanzleramt

6. Hamburgs Hafen öffnet sich für China

7. Musikalisches Sommermärchen in New York

Nadelöhr Flughafen: Die amerikanischen Streitkräfte wollen das Nadelöhr zur Ausreise aus Afghanistan, den Flughafen in Kabul, möglicherweise über den 31. August hinaus offenhalten, wie US-Präsident Biden am Mittwochabend sagte. Die Frage ist: Was kommt danach? Und wie gewalttätig sind die „neuen“ Taliban? Am Mittwoch gab es dazu wenig ermutigende Erkenntnisse: In der Stadt Dschalalabad sollen mehrere Menschen von den neuen Herrschern im Land erschossen worden sein, als Einwohner dieser Stadt versuchten, auf einem Platz anstelle der Taliban-Fahne die Landesflagge zu hissen.