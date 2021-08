F.A.Z. Frühdenker : Afghanistan steht vor einer neuen Schreckensherrschaft

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Taliban übernehmen die Macht in Afghanistan

2. Luftwaffe soll Deutsche aus Kabul ausfliegen

3. Geht jetzt der Wahlkampf richtig los?

4. Mehr Corona-Tests aus Angst vor Mutationen?

5. Deutschland droht seine Klimaziele zu verfehlen

6. Der deutsche Fußball trauert um Gerd Müller

7. Das wird diese Woche wichtig

Die Taliban haben die afghanische Hauptstadt Kabul unter ihre Kontrolle gebracht. Präsident Ghani ist geflohen. Innenminister Mirsakwal sagte eine friedliche Machtübergabe zu.

Die Lage: Die radikal-islamistischen Taliban haben am Sonntagabend die Kontrolle über den Präsidentenpalast in Kabul übernommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich dutzende bewaffnete Kämpfer der Miliz in dem Gebäude aufhielten. Der Krieg in Afghanistan sei beendet, verkündeten die selbsternannten Gotteskrieger. Zuvor waren sie bei ihrem Vormarsch auf Kabul nur vereinzelt auf Gegenwehr gestoßen und hatten ebenfalls fast kampflos zahlreiche Provinzhauptstädte erobert. Die Kämpfer seien zunächst angewiesen worden, sich an den Zugangsstraßen nach Kabul bereitzuhalten, „bis eine friedliche und zufriedenstellende Machtübergabe vereinbart wurde“. Den Soldaten der afghanischen Armee in Kabul hatten die Taliban zugesichert, sie könnten unbehelligt nach Hause gehen. „Die Machtübernahme der Taliban steht unmittelbar bevor“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Sonntagabend.