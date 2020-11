Neu auf der Homepage : F.A.Z. baut Personalisierungsfunktionen aus

Aktualisiert am

Von sofort an sind in digitalen Produkten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung deutlich erweiterte Personalisierungsfunktionen verfügbar: Mit „Meine Themen“, „Meine Autoren“ und individuellen Lese-Empfehlungen bekommen Nutzer unserer Nachrichten-App und unserer Website noch schnelleren und gezielteren Zugang auf aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Kommentare aus ihren ganz persönlichen, individuellen Interessensgebieten.

Die neuen Funktionen stehen auf der Homepage von FAZ.NET und in der FAZ.NET-App gleich auf der Startseite zur Verfügung – und setzen lediglich eine entsprechende Nutzer-Registrierung voraus. „Meine Themen“ listet dann alle Texte aus den Interessensgebieten des jeweiligen Nutzers übersichtlich auf. „Meine Autoren“ wiederum führt die Nutzer gezielt auf die Beiträge ausgewählter Autorinnen und Autoren aus unserer Redaktion.

Aber auch für die Leser unserer digitalen Zeitungsausgaben gibt es eine große Verbesserung: In der F.A.Z. Kiosk-App, also dem Zugang zu unserem E-Paper und zur Multimedia-Ausgabe, informieren von sofort an individualisierbare Push-Nachrichten über neue Artikel zu den jeweiligen favorisierten Themen der Abonnenten.

