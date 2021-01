Abstimmung im Senat : Erste republikanische Abgeordnete kündigen Impeachment-Votum gegen Trump an

Nach der Erstürmung des Kapitols haben erste republikanische Abgeordnete angekündigt, für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump stimmen zu wollen. „Ich werde für ein Impeachment gegen den Präsidenten stimmen“, erklärte die Nummer drei der Republikaner im Repräsentantenhaus, Liz Cheney, am Dienstag.

Die Repräsentantin aus Wyoming macht Donald Trump direkt verantwortlich für den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar: „Der Präsident hat die wütende Meute heraufbeschworen, sie versammelt und dann das Fass zum Überlaufen gebracht“, so die Abgeordnete in einer Stellungnahme. „Alles was danach folgte, hat er zu verantworten.“

Cheney wirft Trump außerdem vor, sich während der Stürmung des Senatsgebäudes nicht an seine Unterstützer gewendet zu haben. „Er hätte die Gewalt sofort beenden können, doch das hat er nicht getan. Das ist der größte Verrat des Verfassungseids, den ein amerikanischer Präsident je begangen hat“, sagte sie abschließend.

Auch der konservative Abgeordnete John Katko aus New York kündigte sein Votum für eine Anklageerhebung gegen Trump an.