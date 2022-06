Ernährungskrise: Der Getreidekrieg

Ernährungskrise

Der Getreidekrieg

Von Jessica von Blazekovic und Rahel Golub

Auf dem fruchtbaren Boden der Ukraine wuchs in Friedenszeiten Weizen für die ganze Welt. Jetzt sind die Felder vermint, die Straßen zerbombt und die Häfen blockiert. Für die Menschen in Nordafrika und dem Nahen Osten bahnt sich eine Katastrophe an.