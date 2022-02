U rängste können hartnäckig sein. Zum Beispiel wenn man an einem trüben Fluss steht, auf einer unbewohnten Insel im tropischen Queensland und weiß, dass man da jetzt durchwaten muss. Und dass auf dieser Insel alles kreucht und fleucht, was einen in Australien schnell umbringen kann. Ich ziehe die Stiefel aus, tapse zwischen glitschigen Steinen ins bauchtiefe Wasser, das Herz beschleunigt. „Keine Sorge“, ruft Aline Herzog hinter mir, „die großen Krokodile kommen nicht so weit flussaufwärts. Und die kleinen fressen dich nicht.“



Klingt beruhigend, zumindest aus ihrem Mund. Herzog ist 1,83 groß und hat muskulöse Waden, ihre linke Kopfhälfte hat sie geschoren. Auf Rennen läuft, radelt und paddelt sie 48 Stunden am Stück. Und die Wildnis Queenslands kennt die 32-Jährige aus dem Westerwald besser als die meisten Australier. Seit zwölf Jahren lebt Herzog hier, sie führt Wanderer, unterrichtet Yoga und zeigt Schulklassen, wie man sich abseilt, Bogen schießt oder ein Floß baut. Den Thorsborne Trail geht sie schon zum fünften Mal, „er ist einer meiner Lieblingswege“, sagt sie. Das passt ins Bild.