Zugunglück in Oberbayern : Ein Toter und viele Verletzte bei S-Bahn-Zusammenstoß

Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle. Bild: dpa

Auf einer eingleisigen Strecke sind am Montag in Oberbayern zwei S-Bahnen zusammengeprallt. Die beiden Züge seien in der Nähe eines Bahnhofes kollidiert. Mindestens eine Person starb, viele Menschen wurden verletzt.