Aktualisiert am

Festgeld, Anleihen & Co.

Festgeld, Anleihen & Co. :

Festgeld, Anleihen & Co. : Drei Prozent sind wieder drin

Es war das Comeback des Jahres 2022. Nach vielen Jahren des Niedergangs. Und was für eines! Mit großem Schwung haben Anleihen, Tages- und Festgeld die Phase der Negativzinsen beendet. Jetzt werden in Deutschland wieder Zinsen von mehr als drei Prozent gezahlt. Fast wie früher, als die ING Diba mit ihrem Tagesgeldkonto Millionen Kunden gewinnen konnte. Und als Bundesanleihen, Schatzbriefe und Bank-Sparbriefe in jedes deutsche Depot gehörten.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Es lohnt sich also, mal wieder auf die Welt der Zinsen zu blicken. Auch wenn gleich vorab gesagt werden muss: Die jetzt wieder positiven Zinsen gleichen die Inflation bei Weitem nicht aus. Real, also unter Berücksichtigung der hohen Preissteigerungsrate, verlieren Ersparnisse derzeit mindestens sechs Prozent im Jahr an Wert.