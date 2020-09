Digitalangebot erweitert : Die Sonntagszeitung wird multimedial

Die Frankfurter Allgemeine erweitert ihr Digitalangebot: Von diesem Wochenende an gibt es jetzt auch eine multimediale Ausgabe der Sonntagszeitung. Wie das schon bisher verfügbare klassische E-Paper der Tages- und Sonntagszeitung ist die Multimedia-Ausgabe ebenfalls am Vorabend des Erscheinungstags von 20 Uhr an online abrufbar. Auch diese Ausgabe wird bis in die Nacht hinein mehrfach aktualisiert. Die Darstellung der Multimedia-Ausgabe ist so übersichtlich wie das E-Paper, optisch jedoch opulenter aufbereitet. Denn sie wird von einer eigenen Redaktion um multimediale Inhalte wie hochauflösende Bilder, nachrichtenstarke Videos, weiterführende Links, informative Podcasts und besondere Fotoreportagen angereichert. Die Artikel lassen sich aus dieser Ausgabe heraus auch einfach per E-Mail und, oftmals noch wichtiger, in den sozialen Netzwerken teilen. Ressortübergreifende Verknüpfungen bieten den Lesern einen raschen Zugriff auf inhaltlich benachbarte Beiträge, die eine fundierte Einordnung des Geschehens ermöglichen.

Die Multimedia-Ausgabe der F.A.S. nutzt dafür dieselbe technische Plattform wie die entsprechende Ausgabe der F.A.Z., ist optisch jedoch sofort als besonderes Leseangebot für den schönsten Tag der Woche erkennbar: Gestaltung und Layout zeigen deutlich, dass der Leser sich hier in der Sonntagszeitung aufhält. Die Multimedia-Ausgaben haben neben den zusätzlichen Inhalten gegenüber dem klassischen E-Paper noch einen weiteren Vorteil: Sie sind für Tablet, Smartphone und Browser optimiert und dadurch optimal auf jede Bildschirmgröße von digitalen Endgeräten ausgerichtet. Hinzu kommt nun auch die Möglichkeit, größere Computerbildschirme besser auszunutzen, da diese ebenfalls immer weiter verbreitet sind. Das Zeitungsgefühl aber bleibt in jeder gewählten Darstellungsvariante erhalten.

Alle digitalen Ausgaben der F.A.S. und F.A.Z. – das E-Paper wie auch die multimedialen Ausgaben – sind in der F.A.Z. Kiosk-App und im Web unter zeitung.faz.net erreichbar. Leser können dort ganz einfach zwischen der jeweiligen Ansicht Multimedia- und E-Paper-Ausgabe wechseln. Die bevorzugte Darstellungsform kann selbstverständlich voreingestellt werden. Alle weiteren Merkmale der App wie Merkzettel, Nachtmodus oder Artikel-Sharing sind ebenfalls für die Multimedia-Ausgabe der F.A.S. verfügbar. Was schon Nutzer der F.A.Z.-Multimediaausgabe schätzen: Im Kopf der digitalen Zeitung kann man bequem von Ausgabe zu Ausgabe wechseln. Zudem gibt es in jedem Text die Möglichkeit, die Schriftgröße zu verändern.

Das Digitalabo beginnt je nach Abonnementoption bei 18,90 Euro, einschließlich eins Zugangs zu unserem F+Angebot für FAZ.NET komplett. Wer das E-Paper schon jetzt bezieht, kann die neue digitale Ausgabe selbstverständlich ohne Aufpreis lesen – das Abo wird mit dem Angebot somit für die Leser kostenlos erheblich aufgewertet. Die F.A.Z.-Kiosk-App selbst steht natürlich kostenfrei zum Download auf Smartphones und Tablets zur Verfügung – sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet seit dem Jahr 2001 in höchster journalistischer Qualität über vielfältige Themen aus Politik, Wirtschaft, Leben und Reisen und richtet den Blick sowohl auf das, was im Verlauf der Woche geschah als auch auf das, was kommen wird.