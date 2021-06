Deutschland startet durch : Lesen Sie F+ jetzt für nur einen Euro

Knapp die Hälfte der Deutschen hat zumindest eine Impfdosis erhalten, jeder Fünfte ist sogar schon vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die Inzidenzzahlen sinken, gleichzeitig öffnen die Restaurants und Geschäfte wieder, nicht nur Optimisten buchen ihren langersehnten Urlaub. Es stimmt: Corona ist noch nicht besiegt, nach wie vor wütet das tückische Virus in vielen Teilen der Welt. Auch hierzulande hat es viel Schaden angerichtet, wirtschaftliche Existenzen und private Pläne zunichte gemacht, geliebte Menschen zu früh genommen. Und doch bricht sich eine Lebenslust und eine Sehnsucht nach Aufbruch Bahn, wie sie nur wenige Generationen erlebt haben – vielleicht vergleichbar nur mit der Zeit des Wirtschaftswunders und der Wiedervereinigung.

Wir alle spüren die Vorfreude auf viele „erste Male“: den ersten Restaurantbesuch, das erste Konzert, die erste Reise, den ersten Stadionbesuch nach der Pandemie. In den kommenden Wochen werden wir hoffentlich viele dieser Momente erleben, dazu womöglich Zeugen eines wirtschaftlichen Aufschwungs werden. Nicht alles wird so sein wie vor Corona, manches schlechter, vieles aber auch besser, denken wir nur an die Dynamik in der Arbeitswelt beim Thema Homeoffice. Über diese Entwicklungen werden wir Sie bei FAZ.NET auf dem Laufenden halten, dabei aber natürlich nicht die aktuellen Fallzahlen und den Fortschritt im Kampf gegen das Virus aus dem Blick verlieren.

Verpassen Sie keinen Moment Sichern Sie sich F+ 3 Monate lang für 1 Euro je Woche und lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Diese Beiträge bündeln wir Ihnen auf der Seite „Deutschland startet durch“. Nicht alle Artikel sind kostenlos lesbar; mit unserem Digitalangebot F+ erhalten Sie Zugang zur kompletten Berichterstattung auf FAZ.NET. Es ist ein Euro, der sich lohnt, weil hinter Recherche und Produktion unserer Artikel ein erheblicher Aufwand steckt, der Geld wert ist und eben auch Geld kostet. Als Neukunde lesen Sie jetzt mit F+ drei Monate lang alle Artikel auf FAZ.NET für nur einen Euro in der Woche. Abonnieren Sie F+ und starten Sie gemeinsam mit uns durch!

Mehr zum Thema 1/

Hier geht es zu unserem Digitalzugang F+

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung