„Deutschland spricht“ : „Wer mehr als 130 fährt, darf sich an der Zapfsäule nicht beschweren“

Lieber Herr Ehrenpreis, wie kommen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz? Wie weit ist der Weg dorthin?

Ich habe kürzlich meinen Job als Pflegefachkraft gekündigt und habe nun bis Ende des Jahres frei. Vorher habe ich etwa 15 Jahre in der Pflege gearbeitet, die letzten drei Jahre in Leiharbeit mit bundesweitem Einsatzgebiet. Ich hatte wechselnde Einsatzorte in ganz Deutschland, die mir zugeteilt wurden. Zum jeweiligen Einsatzort bin ich mit dem Auto gefahren, dort wurde mir für den Zeitraum meines Einsatzes die Unterkunft gestellt. Ich kam so auf 20.000 bis 30.000 Kilometer im Auto pro Jahr. Je nachdem wie es am Einsatzort war, bin ich dann mit dem Auto oder dem E-Scooter täglich von der Unterkunft zur Einsatzstelle gefahren. Das waren meist zwischen fünf bis zehn Kilometer. Bei einem meiner letzten Einsatzorte hatte ich Glück: Ich konnte von der Unterkunft zur Einsatzstelle durch einen schönen Park laufen, so kurz war der Weg.

Wie hoch müsste der Spritpreis steigen, bis Sie Ihr Auto stehen lassen?

Schon bei einem Euro je Liter habe ich versucht, so wenig wie möglich zu fahren. Der Anteil, den die Spritkosten am Fahrzeugunterhalt ausmachen, wird ohnehin überschätzt. Neben der Anschaffung mit anschließendem extremen Wertverlust, Inspektionen, Reparaturen, Versicherung und Steuern machen die Kraftstoffkosten nur etwa 20 bis 30 Prozent der Kosten aus. Ich habe monatlich im Schnitt 100 Liter getankt und kam damit 2000 bis 2500 Kilometer weit. Durch spritsparendes Fahrverhalten lässt sich viel ausgleichen. Wer mehr als 130 fährt, darf sich an der Zapfsäule nicht beschweren. Spaß macht es hin und wieder dennoch schnell zu fahren – ich bin ja auch kein Puritaner. Da ich selbst mein Auto aber nur für den Job gebraucht habe, verkaufe ich es jetzt. Private Fahrten mache ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem E-Scooter. Ein Fahrrad habe ich bestellt, allerdings verzögert sich der Liefertermin immer weiter. Viele Wege erledige ich auch zu Fuß. Außerdem gibt es hier, wo ich wohne, einen Mobility-on-Demand-Anbieter, der ermöglicht geteilte Fahrten mit anderen Fahrgästen und man kommt für wenige Euro quer durch die Stadt.

Würden Sie ein Tempolimit befürworten, um fossile Brennstoffe einzusparen?

Ja und nein. Generell nein, aber ich hätte mir gewünscht, dass sich meine Partei, die FDP, nicht dagegen verwehrt, in der momentanen Situation ein befristetetes Tempolimit einzuführen, um im Angesicht des Krieges Sprit zu sparen.

Müssen Sie im Alltag verzichten, um Ihre Gas- und Stromrechnungen zahlen zu können? Etwa auf Urlaube?

Ich muss mich finanziell nicht einschränken, da bin ich in einer privilegierten Situation. Ich habe in den letzten Jahren gut verdient und kann mir deswegen die sechsmonatige Auszeit einfach so gönnen. Viele vergessen, dass man auch in der Pflege gut verdienen kann. Falls ich am Ende meiner freien Zeit merken sollte, dass ich über meinem Budget gelebt habe, dann hieße das für mich, dass ich nur noch zweimal die Woche essen gehe statt wie bisher drei- oder auch viermal. Mir ist schon bewusst, dass das Gejammer auf sehr, sehr hohem Niveau ist.