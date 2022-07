„Deutschland spricht“ : „Frieren die Deutschen, ist die Ampel weg vom Fenster“

Erich Marquart mit seinem Lastenfahrrad am Ufer der Alster in Hamburg. Bild: Jonas Wresch

Herr Marquart, Sie sind schon im Ruhestand und müssen nicht jeden Tag zu Ihrem Arbeitsplatz fahren. Wie bewegen Sie sich in Hamburg fort, wenn Sie unterwegs sind?

Wenn das Wetter mitspielt und das Ziel in erreichbarer Entfernung liegt, erledige ich alles mit dem Fahrrad. Nicht aus ökologischer Überzeugung heraus, sondern aus praktischen Überlegungen. Wir haben ein Lastenfahrrad – damit machen wir unsere täglichen Einkäufe. Zwei Wasserkisten zu transportieren ist kein Problem. Bis vor Kurzem hatten wir noch zwei Autos, davon ist eins aber nicht mehr durch den TÜV gekommen. Jetzt haben wir nur noch eins, das wir aber nur für lange Strecken nutzen.

Wie hoch müsste der Spritpreis steigen, bis Sie Ihr Auto stehen lassen?

Ich fahre sehr wenige Autokilometer im Jahr. Schätzungsweise komme ich auf 10.000 Kilometer im Jahr. Vor dem Hintergrund ist mir der Spritpreis völlig egal. Ich bin kein Fan des öffentlichen Nahverkehrs. Der ist einfach nicht verlässlich. Wenn ich eine Verabredung habe, muss ich auch davon ausgehen können, dass ich da wie geplant auch auf dem Land ankomme.

Würden Sie ein Tempolimit befürworten, um fossile Brennstoffe einzusparen?

Nein, das würde ich nicht. Ein Tempolimit haben wir doch de facto bereits auf unseren Autobahnen. Ich rase nicht. Doch was sind schon 160 Stundenkilometer, wenn man in einem passenden Auto unterwegs ist. Da fühlt man sich auch bei der Geschwindigkeit sicher. Ich definiere im Sinne von Kant, was für mich Vernunft und vernünftig heißt. Ich brauche keine öffentliche Stelle, die mir das vorschreibt.

Müssen Sie im Alltag verzichten, um Ihre Gas- und Stromrechnungen zahlen zu können?

Nein, wir müssen auf nichts verzichten. Wir alle müssen uns vielmehr mit den Szenarien anfreunden, die für uns Realität werden, wenn das Gas knapp wird. Wir persönlich würden das direkt zu spüren bekommen, da wir in einer Altbauwohnung mit Gasetagenheizung leben. An ein paar Grad weniger Wärme kann man sich gewöhnen. Dann zieht man eben einen Pullover mehr an. Wenn die Heizung aber länger komplett wegfallen würde, müssten wir uns Alternativen überlegen. Wir haben beispielsweise noch zwei alte Kachelöfen in der Wohnung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die im Ernstfall wieder in Betrieb nehmen würden. Dann brauchten wir Brennholz, und das ist jetzt ja schon Mangelware.

Ergreifen Sie bereits Maßnahmen, um Energie zu sparen? Wie bereiten Sie sich auf den Winter vor?

Wir haben es einfach mal ausprobiert, wie es ist, wenn die Heizung nur im Sparbetrieb läuft. Als wir im März von unserer Winterpause aus Spanien wiederkamen, haben wir die Heizung im Sparmodus weiterlaufen lassen und uns in der Wohnung einfach entsprechend wärmer angezogen. Das ging durchaus. Warmes Wasser zum Duschen oder Baden hatten wir ja. Vorbeugend für den Winter haben wir uns schon zwei Infrarot-Radiatoren gekauft. Auf die können wir dann unsere Füße stellen, wenn uns zu kalt wird und wir uns aufwärmen wollen. Dann nehme ich auch in Kauf, dass unsere Stromrechnung teurer wird. Vielleicht ändern wir auch unser Duschverhalten und gehen nur noch einmal die Woche unter die Dusche. Oder duschen dort, wo wir Sport machen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass unsere verantwortlichen Politiker es hart auf hart kommen lassen. Sonst bekommen sie nicht nur zu Hause eine kalte Dusche ab.

Was bedeutet die steigende Inflation für Ihr eigenes Leben?

Ich als Banker kann mich selbst dagegen schützen. Finanztechnisch, meine ich. Ich investiere in ausgewählte Aktien in Ländern wie China und Indien. Wenn China die Corona-Delle hinter sich hat, wird die Wirtschaft wieder stärker wachsen. Indien sehe ich als Sanktionsprofiteur, weil das Land russisches Öl raffiniert und teurer an Deutschland weiterverkauft. Wir kaufen so ein wie immer, wir haben da nichts verändert. Für die unteren Einkommensschichten wird es schlimm werden. Die werden richtig unter der steigenden Inflation leiden. Sie werden nach dem Produktivitätszuwachs bezahlt, und der fällt eher gering aus. Zudem können sie wegen des Zuzugs von Arbeitskräften aus dem Ausland keine höheren Löhne durchsetzen.

Sie waren mal in Hamburg im Landesvorstand der AfD und sind dann aber aus der Partei ausgetreten. Welche Schulnote würden Sie der Ampelregierung dafür geben, wie sie mit dem Ukrainekrieg und dessen Folgen umgeht?

Ich war Mitglied der AfD im Sinne des Parteigründers Bernd Lucke, da ich ein Gegner der Euro-Rettungspolitik bin. Als Lucke im Juli 2015 aus der Partei austrat, war auch für mich Schluss. Insgesamt würde ich der Ampelregierung die Schulnote 3 geben. Mein Hauptkritikpunkt: Wenn wir der Ukraine helfen wollen, dann müssen wir schnell und großzügig helfen. Das Zögern und Dahintröpfeln der militärischen Hilfe wird der Situation in der Ukraine einfach nicht gerecht. Ich bin erstaunt, dass sich die Grünen – allen voran Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck – so schnell von alten Paradigmen lösen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist für mich ein Politiker, dem ich vertrauen kann und der zu keinen Übersprungshandlungen neigt. Doch eins ist klar: Frieren die Deutschen, ist die Ampel weg vom Fenster.

Erich Marquart ist 65 Jahre alt und im Ruhestand. Davor war er u.a. als Direktor bei einer großen Bank des öffentlichen Sektors in Frankfurt am Main im Bereich Zinsen und Refinanzierung tätig. Er lebt in Hamburg und ist gebürtiger Schwabe. In der Interviewreihe „Sieben Fragen, sieben Antworten“ beantworten Teilnehmer der Leserdebattenaktion „Deutschland spricht“ Fragen zu den Folgen des Ukrainekriegs.