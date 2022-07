„Deutschland spricht“ : „Der Krieg endet nur, wenn Putin kaltgestellt wird“

Wie kommen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz? Wie weit ist der Weg dorthin?

Aktuell bin ich auf eigenen Wunsch als freiberufliche Dozentin im Homeoffice. Sonst kann es passieren, dass ich auf bis zu 700 Kilometer Weg in der Woche komme. In Anbetracht der Öffnungszeiten des Kindergartens von meinem Sohn und des Beginns meiner Arbeitszeit ist das ohne Auto schlichtweg unmöglich. Der ÖPNV ist hier leider keine Alternative, auch weil die Deutsche Bahn mir zu unzuverlässig ist: Züge fallen aus, sind überfüllt, sie halten teilweise nicht einmal mehr an jedem Bahnhof, weil kein Platz mehr ist. Auch die Wege vom Bahnhof zum jeweiligen Arbeitsort sind oft zu weit. Wenn ich in Präsenz unterrichte, kann ich nicht einfach eine Stunde später kommen, dann muss ich das Auto nutzen.

Wie hoch müsste der Spritpreis steigen, bis Sie Ihr Auto stehen lassen?

Bei 1,80 Euro je Liter war bei mir Schluss. Die Spritpreise waren einer der Gründe, meinen Arbeitgeber zu bitten, im Homeoffice arbeiten zu dürfen. Ich finde, die Benzinpreise sind eine Zumutung. Sie belasten vor allem Menschen, die im Schichtdienst oder der Pflege tätig sind. Also diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind.

Würden Sie ein Tempolimit befürworten, um fossile Brennstoffe einzusparen?

Nein, am Tempolimit stört mich die Reglementierung. Es mag rein psychologisch sein, aber es fühlt sich wie ein weiterer Zwang an, dem ich mich unterwerfen soll. Ich als Vielfahrerin habe nicht den Eindruck, dass die Mehrheit der Menschen rast. Ich beobachte eher ein gemäßigtes Tempo auf den Autobahnen – auch auf Abschnitten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Dort pendelt es sich in der Regel im Berufsverkehr bei 130 Kilometer pro Stunde ein. Die wenigsten rasen dort. Wenn ich fossile Brennstoffe sparen will, dann erreiche ich das nicht durch ein Tempolimit, sondern eher dadurch, dass die Menschen, die können und wollen, im Homeoffice arbeiten. Dafür müssten Arbeitgeber aber aufhören, ihren Arbeitnehmern mit Misstrauen zu begegnen. Die Vorstellung, dass im Homeoffice weniger produktiv gearbeitet wird, ist falsch. Natürlich gibt es in jedem Büro Low Performer. Die werden das auch zu Hause tun. Aber das ist nicht die Regel.

Müssen Sie im Alltag verzichten, um Ihre Gas- und Stromrechnungen zahlen zu können? Etwa auf Urlaube?

Die Erhöhung der Gasrechnung werde ich erst nächstes Jahr zu spüren bekommen. Die Nebenkostenabrechnung ist jetzt schon höher. Urlaub mache ich dieses Jahr, das ist schon länger geplant. Dort fahren wir mit dem Auto hin, das ist die beste Option. Die Kosten teilen wir auf.

Ergreifen Sie bereits Maßnahmen, um Energie zu sparen? Wie bereiten Sie sich auf den Winter vor?

Ich habe meine Küchengeräte ausgetauscht und spare dadurch Energie ein, dass sie jetzt energieeffizienter sind. Ich besitze außerdem keinen Wäschetrockner. Wenn ich die Waschmaschine benutze, achte ich darauf, dass sie voll ist. Halbleere Maschinen halte ich für Energieverschwendung. Bei mir läuft auch nicht ständig das Radio oder so. Elektrische Geräte schalte ich aus, wenn ich sie nicht mehr brauche. Am meisten Energie dürften bei mir der Backofen und die Waschmaschine verbrauchen. Im vergangenen Winter ist die Heizung außerdem konstant auf Stufe zwei gelaufen, nicht höher. In der Küche und im Bad habe ich darauf verzichtet zu heizen. Klar ist, die Abrechnung wird schlimm. Also spare ich lieber jetzt schon. Das mag lustig klingen, aber oft habe ich mir einfach eine Wärmflasche gemacht, statt die Heizung aufzudrehen, wenn es zu kalt wurde. Von Gas auf Brennholz oder Heizöl umsteigen, kann ich nicht. Ich wohne zur Miete, und die Gasheizung wurde erst kürzlich erneuert.